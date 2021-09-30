Сколько можно пить? Омские врачи назвали лечебную дозу алкоголя

«Мы умеем лекарствами бороться с плохим холестерином, но нет препаратов, которые будут нормализовать уровень хорошего холестерина, кроме алкоголя. Лечебная профилактическая доза алкоголя равна одной унции для женщины, двум унциям — для мужчины. Одна унция — это 30 граммов спирта, или 60 граммов водки, или 176 граммов вина в сутки», — объяснила пояснила и. о. главного врача Омского клинического кардиологического диспансера, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, д. м. н. Ольга Кореннова.