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Сколько можно пить? Омские врачи назвали лечебную дозу алкоголя

30 сентября 2021, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омские врачи заявили, что употребление алкоголя не всегда ведет к проблемам со здоровьем. Оказалось, что в небольших дозах хороший алкоголь может даже принести пользу организму. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала специалист БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» Ольга Кореннова.

Неожиданно, но алкоголь даже применяют для профилактики серьезных болезней, например, атеросклероза. Для людей, которые не страдают алкоголизмом и не имеют проблем с печенью, в день полезно принимать по несколько унций спиртного в день.

«Мы умеем лекарствами бороться с плохим холестерином, но нет препаратов, которые будут нормализовать уровень хорошего холестерина, кроме алкоголя. Лечебная профилактическая доза алкоголя равна одной унции для женщины, двум унциям — для мужчины. Одна унция — это 30 граммов спирта, или 60 граммов водки, или 176 граммов вина в сутки», — объяснила пояснила и. о. главного врача Омского клинического кардиологического диспансера, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, д. м. н. Ольга Кореннова.

Специалист подчеркнула, что суммировать это количество алкоголя и употреблять в один день категорически не стоит. Если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то от алкоголя также придется отказаться насовсем.

Вдобавок к этому Ольга Кореннова сообщила, что с аналогичной задачей по снижению уровня «хорошего» холестерина хорошо справляются кофе и шоколад. Они менее токсичны, однако их употребление также должно быть ограничено.

#Новости#Алкоголь#Нелицензированный алкоголь#Общество#Омск сегодня
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