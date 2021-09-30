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По соседству с мэрией Омска появится новая барная улица

30 сентября 2021, 08:45
Фото: скриншот Google Карты
В самом центре Омска, напротив «Летура» и рядом с городской администрацией, появится новая барная улица. Как сообщает портал «ВОмске» со ссылкой на свои источники, историческое здание под вывеской «Ростелекома» выкупили местные предприниматели.

Здание рядом с мэрией Омска пытались продать с 2019 года. Сейчас, по данным издания, собственниками постройки стали предприниматели Александр Фурман и Владислав Завалеев. Сумма сделки не называется, как и дата ее заключения.

Предполагается, что в здании разместят кафе и рестораны, а во дворе постройки разместят огромную парковку. Также здесь будет несколько мест для отдыха на природе и, судя по всему, летние веранды. Это пространство называют новым «Камергерским переулком», знаменитым своими уютными заведениями рядом с улицей Ленина. Открыть его собираются к весне 2022 года.

В сети уже появился проект обновления пространства в центре города. Омич Игорь Федоров поделился частью проекта, который, судя по маркировке, будет реализовывать компания «Солнечный город». Она, согласно открытым данным, принадлежит Владиславу Завалееву.

Напомним, здание впервые выставили на торги в 2019 году за 145 млн рублей, но позже цену снизили на 20 млн. Здание было построено в 1918 году и является историческим памятником архитектуры Омской области.

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