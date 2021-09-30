По соседству с мэрией Омска появится новая барная улица

Предполагается, что в здании разместят кафе и рестораны, а во дворе постройки разместят огромную парковку. Также здесь будет несколько мест для отдыха на природе и, судя по всему, летние веранды. Это пространство называют новым «Камергерским переулком», знаменитым своими уютными заведениями рядом с улицей Ленина. Открыть его собираются к весне 2022 года.