Откосить не выйдет. За осенний призыв в армию заберут 800 омичей

Осенний призыв в 2021 году продлится с 1 октября по 31 декабря.
В департаменте общественной безопасности администрации города Омска заявили, что первую отправку призывников в армию планируют осуществить до 20 октября.
Отметим, что с весеннего призыва этого года норма новобранцев возросла почти вдвое: весной на службу отправились около 450 человек, а этой осенью планируют пополнить Вооруженные Силы Российской Федерации более чем 800 омичами.
«Осенний призыв, как и весенний, будет проходить в условиях повышенных мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — отметил директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев.