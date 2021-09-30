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Откосить не выйдет. За осенний призыв в армию заберут 800 омичей

30 сентября 2021, 09:50
Фото: Медиахолдинг 1MI
Осенний призыв во всей стране начинается с 1 октября. Уже 20 октября Омская область планирует отправить первую "партию" новобранцев.

Осенний призыв в 2021 году продлится с 1 октября по 31 декабря.

В департаменте общественной безопасности администрации города Омска заявили, что первую отправку призывников в армию планируют осуществить до 20 октября.

Отметим, что с весеннего призыва этого года норма новобранцев возросла почти вдвое: весной на службу отправились около 450 человек, а этой осенью планируют пополнить Вооруженные Силы Российской Федерации более чем 800 омичами.

«Осенний призыв, как и весенний, будет проходить в условиях повышенных мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — отметил директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев.

#Новости#Военный призыв#Общество
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