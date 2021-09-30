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Оксана Фадина после отставки начала раздавать котят

30 сентября 2021, 12:04
Фото: instagram Оксаны Фадиной
Бывший мэр Омска сразу после своей официальной отставки опубликовала пост, в котором предлагает омичам приютить котят.

В своем аккаунте Instagram Оксана Фадина поделилась с подписчиками, что у ее родителей есть кот, у которого появились «дети» от соседской кошки. Сейчас им 2 месяца. Котята есть на любой цвет и вкус: рыжие, черные, серые, черепаховые.

«Дорогие друзья! Этот пост за весь период нашего с вами общения, пожалуй, самый необычный и неожиданный от меня за все то время, что я общалась с вами как руководитель администрации города.Итак, взвесив все за и против, обращаюсь к вам с очень интересным предложением и рассказываю жизненную историю!» — откровенно делится с подписчиками Фадина.

Оставить у себя котят депутат Госдумы не может: у нее уже есть кошка Буся, о которой она также рассказала в соцсети.

Вместе с каждым бесплатным котенком от Оксаны Фадиной идет переноска, игрушки, лоток и наполнитель для него. Стать обладателям котенка экс-мэра Омска может стать каждый.

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