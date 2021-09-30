Оксана Фадина после отставки начала раздавать котят

«Дорогие друзья! Этот пост за весь период нашего с вами общения, пожалуй, самый необычный и неожиданный от меня за все то время, что я общалась с вами как руководитель администрации города.Итак, взвесив все за и против, обращаюсь к вам с очень интересным предложением и рассказываю жизненную историю!» — откровенно делится с подписчиками Фадина.