Оксана Фадина после отставки начала раздавать котят

В своем аккаунте Instagram Оксана Фадина поделилась с подписчиками, что у ее родителей есть кот, у которого появились «дети» от соседской кошки. Сейчас им 2 месяца. Котята есть на любой цвет и вкус: рыжие, черные, серые, черепаховые.
«Дорогие друзья! Этот пост за весь период нашего с вами общения, пожалуй, самый необычный и неожиданный от меня за все то время, что я общалась с вами как руководитель администрации города.Итак, взвесив все за и против, обращаюсь к вам с очень интересным предложением и рассказываю жизненную историю!» — откровенно делится с подписчиками Фадина.
Оставить у себя котят депутат Госдумы не может: у нее уже есть кошка Буся, о которой она также рассказала в соцсети.
Вместе с каждым бесплатным котенком от Оксаны Фадиной идет переноска, игрушки, лоток и наполнитель для него. Стать обладателям котенка экс-мэра Омска может стать каждый.