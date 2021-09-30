Минеева рассказала о поддержке малого бизнеса в случае новых ковидных ограничений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что для бизнесменов уже ввели меры поддержки. Они позволят пережить новые потенциальные ограничения. Об этом информирует tass.ru.
По словам столичного бизнес-омбудсмена, предпринимательское сообщество превентивно рассматривает возможность новой волны коронавируса. От этого никто не застрахован. Российские бизнесмены накопили опыт. У них есть новые инструменты и навык стратегического видения.
В период эпидемии большинству компаний не удалось собрать «подушку безопасности». Поэтому запрос на льготное кредитование все еще сохраняется. Механизм создания льгот в целом отработали. Канал коммуникации «бизнес - власть» действует четко. У предпринимательского сообщества имеется запрос на узкоотраслевую экспертизу. Она станет большим подспорьем, когда ситуация будет снова турбулентной.
На сайте стопкоронавирус.рф говорится, что правительство Томской области до первого декабря текущего года продлило режим ограничений, которые ввели по причине эпидемии COVID-19. В Пермском крае начинает работать система обязательных QR-кодов. В Удмуртии также вводят дополнительные ограничения, в том числе QR-коды для посещения спортивных, выставочных мероприятий, театров и кино.
Руководители отечественных бизнес-объединений рассказали о тревоге предпринимателей. Она связана со статистикой роста заболеваемости. Руководитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин предупредил, что новая волна ковида «если не началась, то на подступах». Российский бизнес уже приступил к усилению противоэпидемических мероприятий.
Власти Москвы и регионов, если опять придется вводить новые ограничения, как и раньше, «продумают, как такие меры отразятся на предпринимателях», сказал Сергей Катырин.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева сказала, что у ее отрасли не было пространства для маневра, чтобы накопить «финансовую подушку» на случай новых ограничений. Представители фитнес-индустрии надеются наладить диалог с чиновниками, чтобы попросить их не ограничивать бизнес.
По мнению вице-президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нины Литвиновой, вместе с ограничениями власть должна сразу «давать меры поддержки», как это было организовано в Москве для ресторанной отрасли летом 2021 года. Это будет очень правильным и грамотным шагом.