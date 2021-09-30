Минеева рассказала о поддержке малого бизнеса в случае новых ковидных ограничений

На сайте стопкоронавирус.рф говорится, что правительство Томской области до первого декабря текущего года продлило режим ограничений, которые ввели по причине эпидемии COVID-19. В Пермском крае начинает работать система обязательных QR-кодов. В Удмуртии также вводят дополнительные ограничения, в том числе QR-коды для посещения спортивных, выставочных мероприятий, театров и кино.