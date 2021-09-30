Готовившие теракты в Москве пятеро боевиков получили до 25 лет колонии

Суд приговорил Алибекова И.А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М.Р. и Баходурова Ф.Д. к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому. А также Шахмедова Т.И. к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей и Мамурова У.К. к 18 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает RT.