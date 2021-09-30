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Готовившие теракты в Москве пятеро боевиков получили до 25 лет колонии

30 сентября 2021, 15:25
Фото: pxhere.com
Пятеро сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ) приговорены к длительным срокам заключения за подготовку терактов в Москве. Об этом информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд приговорил Алибекова И.А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М.Р. и Баходурова Ф.Д. к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому. А также Шахмедова Т.И. к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей и Мамурова У.К. к 18 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает RT.

Как известно, преступники создали на территории Московской области законспирированное сообщество, чтобы подорвать здание полиции и школы в Москве.

После этого террористы планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур, сообщает ЦОС ФСБ.

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