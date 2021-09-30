Главу омского Минздрава заставили заняться реабилитацией онкобольных детей

В Омской области после лечения онкобольных детей отправляют на реабилитацию в ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» на базе санатория «Оазис». Услуги оказывают в рамках государственно-частного партнерства.
Однако в 2020 году из-за коронавируса реабилитацию приостановили, и койки отдали под лечение COVID-19. С этого времени реабилитация проходила только в научном центре «Русское поле» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ. Возможности для отправления детей на реабилитацию в Москву у омичей не было.
Несмотря на проблемы, в министерстве здравоохранения Омска не принимали никаких мер для восстановления ситуации и возобновления реабилитации детей. За бездействие теперь ответит министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Прокуратура потребовала устранить нарушение в течение 4 квартала 2021 года.