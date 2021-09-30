Главу омского Минздрава заставили заняться реабилитацией онкобольных детей

Однако в 2020 году из-за коронавируса реабилитацию приостановили, и койки отдали под лечение COVID-19. С этого времени реабилитация проходила только в научном центре «Русское поле» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ. Возможности для отправления детей на реабилитацию в Москву у омичей не было.