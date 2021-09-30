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Главу омского Минздрава заставили заняться реабилитацией онкобольных детей

30 сентября 2021, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области из-за коронавируса возникли проблемы с реабилитацией онкобольных детей. Прокуратура провела проверку и нашла виноватых. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Омской области после лечения онкобольных детей отправляют на реабилитацию в ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» на базе санатория «Оазис». Услуги оказывают в рамках государственно-частного партнерства.

Однако в 2020 году из-за коронавируса реабилитацию приостановили, и койки отдали под лечение COVID-19. С этого времени реабилитация проходила только в научном центре «Русское поле» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ. Возможности для отправления детей на реабилитацию в Москву у омичей не было.

Несмотря на проблемы, в министерстве здравоохранения Омска не принимали никаких мер для восстановления ситуации и возобновления реабилитации детей. За бездействие теперь ответит министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Прокуратура потребовала устранить нарушение в течение 4 квартала 2021 года.

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