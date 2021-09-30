Эксперты: Добыча антрацита под Новосибирском пополнит бюджет на 12 млрд рублей в год

По информации управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, объем мирового рынка антрацита составляет порядка 120 млн тонн в год, и спрос на этот уголь постоянно растет, сообщает atas.info.
Разработкой антрацита в Новосибирской области займется одна из компаний, входящая в состав «Коулстара». Для организации добычи сырья потребуется вложить 1,2 млрд рублей. Планируется, что после выхода на проектную мощность обогатительная фабрика разреза будет выдавать 10 млн тонн антрацита в год. Добытый уголь по железной дороге доставят в морской порт в Приморском крае. Для организации удобных железнодорожных подходов к порту будут построены дополнительные пути и погрузочные станции, что обойдется в 8,4 млрд рублей. А строительством самого порта займется еще одна «дочка» «Коулстара».
По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, проект, связанный с портом, даст возможность избежать проблем при транспортировке угля. Эксперты подсчитали, что доля «Коулстара» составит около 20 — 30% от экспорта антрацита в стране. Отмечается, что уже через два года уголь из разреза будет отгружаться с собственных погрузочных комплексов, которые впоследствии планируется соединить с путями РЖД. Также неподалеку планируется построить обогатительную фабрику и склады, а также административные и технические сооружения. Ожидается, что разрез будет ежегодно приносить 12,1 млрд рублей федеральному бюджету, 8,1 млрд рублей — областному и 47,7 млн рублей — местному.
Компания «Коулстар» получила право на добычу антрацита в «Богатыре» в ходе аукциона, прошедшего минувшим летом. По условиям торгов компания-победитель обязана также построить минимум пять специализированных судов для вывоза угля. Руководство «Коулстара» подписало соглашение с судостроительным заводом «Звезда», где будут произведены пять судов класса «Панамакс» для перевозки сыпучих грузов.