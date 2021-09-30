Эксперты: Добыча антрацита под Новосибирском пополнит бюджет на 12 млрд рублей в год

По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, проект, связанный с портом, даст возможность избежать проблем при транспортировке угля. Эксперты подсчитали, что доля «Коулстара» составит около 20 — 30% от экспорта антрацита в стране. Отмечается, что уже через два года уголь из разреза будет отгружаться с собственных погрузочных комплексов, которые впоследствии планируется соединить с путями РЖД. Также неподалеку планируется построить обогатительную фабрику и склады, а также административные и технические сооружения. Ожидается, что разрез будет ежегодно приносить 12,1 млрд рублей федеральному бюджету, 8,1 млрд рублей — областному и 47,7 млн рублей — местному.