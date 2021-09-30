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Эксперты: Добыча антрацита под Новосибирском пополнит бюджет на 12 млрд рублей в год

30 сентября 2021, 09:58
Фото: pxhere.com
Отечественная компания по добыче угля «Коулстар» в течение последующих десяти лет инвестирует 60 млрд рублей в развитие разреза «Богатырь» в Новосибирском регионе. До конца 2023 года здесь планируется запустить добычу антрацита.

По информации управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, объем мирового рынка антрацита составляет порядка 120 млн тонн в год, и спрос на этот уголь постоянно растет, сообщает atas.info.

Разработкой антрацита в Новосибирской области займется одна из компаний, входящая в состав «Коулстара». Для организации добычи сырья потребуется вложить 1,2 млрд рублей. Планируется, что после выхода на проектную мощность обогатительная фабрика разреза будет выдавать 10 млн тонн антрацита в год. Добытый уголь по железной дороге доставят в морской порт в Приморском крае. Для организации удобных железнодорожных подходов к порту будут построены дополнительные пути и погрузочные станции, что обойдется в 8,4 млрд рублей. А строительством самого порта займется еще одна «дочка» «Коулстара».

По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, проект, связанный с портом, даст возможность избежать проблем при транспортировке угля. Эксперты подсчитали, что доля «Коулстара» составит около 20 — 30% от экспорта антрацита в стране. Отмечается, что уже через два года уголь из разреза будет отгружаться с собственных погрузочных комплексов, которые впоследствии планируется соединить с путями РЖД. Также неподалеку планируется построить обогатительную фабрику и склады, а также административные и технические сооружения. Ожидается, что разрез будет ежегодно приносить 12,1 млрд рублей федеральному бюджету, 8,1 млрд рублей — областному и 47,7 млн рублей — местному.

Компания «Коулстар» получила право на добычу антрацита в «Богатыре» в ходе аукциона, прошедшего минувшим летом. По условиям торгов компания-победитель обязана также построить минимум пять специализированных судов для вывоза угля. Руководство «Коулстара» подписало соглашение с судостроительным заводом «Звезда», где будут произведены пять судов класса «Панамакс» для перевозки сыпучих грузов.

#Новости#Экономика
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