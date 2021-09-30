Два Audi лучше одного: выгода до 12% в Газпромбанк Автолизинге

При лизинге бизнес-седана Audi A6 вместе с любой другой моделью марки с четырьмя кольцами (максимальное количество не ограничено) клиенты получат преимущество в 10% от их стоимости. Дополнительные 2% Газпромбанк Автолизинг обеспечит за счет скидки за платежную дисциплину при обслуживании договора. А при обмене имеющегося автомобиля на новый по программе трейд-ин дополнительная экономия может достигать 380 тыс. рублей.
Audi A6 — прогрессивный спортивный седан бизнес-класса, обладающий впечатляющей динамикой, элегантным дизайном и передовыми технологиями. Автомобиль оснащен интеллектуальной цифровой системой управления MMI touch response с двумя сенсорными экранами. Верхний экран диагональю 8,8 дюймов отвечает за управление информационно-развлекательной системой, нижний диагональю 8,6 дюйма — за комфорт и управление климатической системой. Оба экрана гарантируют интуитивно понятное управление за счет тактильной и звуковой обратной связи. Также Audi A6 предлагает клиентам инновационные ассистирующие системы и широкие возможности персонализации. Спортивный и одновременно элегантный бизнес-седан — идеальный выбор для деловых людей, представляющих различные сферы бизнеса.
Уже в стандартной комплектации Audi A6 оснащается рулевым управлением с переменным передаточным отношением, что обеспечивает дополнительный комфорт и улучшенную управляемость в любых дорожных условиях. В качестве опции клиентам предлагается динамическая система управления всеми колесами, объединяющая спортивную управляемость с превосходной устойчивостью.
Audi A6 обеспечивает безупречный уровень комфорта и безопасности в пути благодаря передовым ассистирующим системам. В перечне ассистентов — до 39 различных систем помощи водителю, включая такие функции, как система помощи проезда перекрестков и адаптивный ассистент движения.
На российском рынке Audi A6 предлагается на выбор с тремя бензиновыми и двумя дизельными моторами мощностью 190-340 л. с. (450 л. с. в версии S6) по цене от 3 940 000 руб. Газпромбанк Автолизинг предоставит автомобиль Audi с максимальной выгодой, рассчитав одну из нескольких программ — с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом или минимальной переплатой. Так, за счет обеспечиваемой производителем и лизинговой компанией суммарной выгоды (в том числе за счет трейд-ин) можно приобрести седан Audi A6 40 TDI S tronic в стандартном исполнении Audi A6 40 TDI S tronic с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 30 289 руб. Для этого необходимо заключить договор на 5 лет и внести 49% от стоимости предмета лизинга.
Добиться нулевого удорожания при лизинге Audi A6 40 TDI S tronic можно с договором на 12 месяцев и авансом 35%. Ежемесячные платежи при этом составят 222 506 руб.
Начать эксплуатировать Audi A6 и другие модели марки с четырьмя кольцами достаточно просто. Для этого юридическим лицам нужно предоставить всего два документа (паспорт генерального директора и ИНН организации), а физическим — паспорт и СНИЛС. Дополнительной экономии при эксплуатации автомобилей можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение Audi A6 или других моделей марки, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.