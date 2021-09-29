«Совсем наплевали на людей». Омич с температурой под 40 почти сутки ждал «скорую»

«Из-за большого количества вызовов бригад на высокую температуру, подозрение на ковид, ситуация сегодня довольно сложная. Если есть прямая угроза жизни — скорая приезжает в нормативный срок, в остальных случаях в порядке очереди, отметим, что после каждого визита к человеку с ОРВИ, бригада проходит санобработку, это занимает время, возможны задержки. Делается все возможное, чтобы к детям с температурой приезжать как можно быстрее», — объяснили в ведомстве.