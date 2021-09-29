«Совсем наплевали на людей». Омич с температурой под 40 почти сутки ждал «скорую»

Жительница Омска рассказала, что вызвала скорую помощь для своего мужа в 10:40 часов. К этому времени у мужчины поднялась температура почти до 40 градусов. Спустя два часа на вызов никто не приехал, так как свободных бригад якобы не было.
«Еще спустя 2 часа звоню, мужу плохо, температура скачет, опять нет свободных бригад. Как может быть, что через 4 часа нет ни одной бригады, каааак?! Им столько машин поставили новых», — рассказала женщина в соцсети.
Только позвонив еще спустя несколько часов вызов женщины решили перевести в «срочный» из-за высокой температуры. Однако и после этого на вызов никто не приехал. В результате температуру пришлось сбивать своими силами.
«Нам надо сдохнуть, чтобы к нам приехала скорая? Это что такое-то? Совсем наплевали на людей. Так и не дождались мы „врачей“. А в платной врач, который нам нужен был, не выезжает на дом», — рассказала омичка.
В Минздраве признали, что из-за роста заболеваемости ситуация с приездом «скорых» ухудшилась, и теперь бригады доезжают к пациентам с большим опозданием.
«Из-за большого количества вызовов бригад на высокую температуру, подозрение на ковид, ситуация сегодня довольно сложная. Если есть прямая угроза жизни — скорая приезжает в нормативный срок, в остальных случаях в порядке очереди, отметим, что после каждого визита к человеку с ОРВИ, бригада проходит санобработку, это занимает время, возможны задержки. Делается все возможное, чтобы к детям с температурой приезжать как можно быстрее», — объяснили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что при высокой температуре и подозрении на коронавирус эффективнее будет обратиться в местную поликлинику.