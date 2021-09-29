Покупка дорогого авто обошлась омичу в астрономическую сумму налогов

В Омской области транспортный налог за 2020 год с повышающим коэффициентом начислили владельцам 1 792 легковушек. Это на 24% больше, чем в 2019 году. При этом омичам придется заплатить налоги на 1 241 дорогой автомобиль, а юрлицам — 551 машину.