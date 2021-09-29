Покупка дорогого авто обошлась омичу в астрономическую сумму налогов

В Омской области транспортный налог за 2020 год с повышающим коэффициентом начислили владельцам 1 792 легковушек. Это на 24% больше, чем в 2019 году. При этом омичам придется заплатить налоги на 1 241 дорогой автомобиль, а юрлицам — 551 машину.
Для физлиц размер налогов составит 24.6 млн рублей, что на 34% больше показателей 2019 года. А для юридических лиц сумма отчислений достигнет 12.9 млн рублей (на 6.5% больше, чем годом ранее).
Отметим, что повышающие коэффициенты применяют тогда, когда автомобиль стоит дороже 2 млн рублей. Самый большой налог, который начислили омичу за 2020 год, составил 170 100 рублей. Такую сумму ему придется отдать за покупку автомобиля Mercedes-Benz G65 AMG. Что касается юрлиц, то размер налога составил 153 819 рублей за автомобиль Porsche Cayenne Turbo S.