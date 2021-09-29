Омский горсовет лишился трех депутатов

На первом в осенней сессии заседании Омского горсовета прекратили полномочия трех депутатов. В том числе ОГС потерял руководителей двух фракций: Владимира Гуселетова от «Справедливой России» и Владимира Казанина от «Коммунистов России». Оба избраны в новый собыв областного Заксобрания. Также от мандата в горсовете отказался единоросс Георгий Архипов — он переезжает в Санкт-Петербург.