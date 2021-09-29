Омский депутат Дмитрий Перминов стал членом Совета Федерации

По словам спикера регионального Заксобрания Владимира Варнавского, кроме Перминова больше никто не предоставил документов. В свою очередь глава фракции КПРФ Адам Погарский заявил, что «грешно кивать на отсутствие документов», поскольку вопрос внесли в повестку только сегодня.