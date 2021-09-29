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Омский депутат Дмитрий Перминов стал членом Совета Федерации

29 сентября 2021, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
В результате голосования депутаты Заксобрания Омской области выбрали Дмитрия Перминова на роль сенатора.

Как стало известно Городу55, членом Совета Федерации от Законодательного собрания Омской области стал Дмитрий Перминов из «Единой России». Кроме него на голосование выдвинули кандидатуру Максима Михайленко из КПРФ.

По словам спикера регионального Заксобрания Владимира Варнавского, кроме Перминова больше никто не предоставил документов. В свою очередь глава фракции КПРФ Адам Погарский заявил, что «грешно кивать на отсутствие документов», поскольку вопрос внесли в повестку только сегодня.

Депутаты решили провести рейтинговое голосование за включение Михайленко в бюллетень. Большинство не поддержало его кандидатуру, поэтому сенатором стал Дмитрий Перминов.

Напомним, что ранее федеральные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что именно он уйдет в Верхнюю Палату.

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