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Омича заставили убрать рекламу, которую он разместил на памятнике культуры

29 сентября 2021, 15:16
Фото: pxhere.com
Министерство культуры Омской области инициировало судебный иск в отношении местного предпринимателя, разместившего рекламные баннеры на жилом особняке конца девятнадцатого века. Суд признал неправоту омича и обязал его убрать рекламу со стен здания.

Как сообщает КП-Омск, речь в иске шла о старом доме, расположенном неподалеку от остановки «Рабиновича». Старинный особняк является объектом культурного наследия, однако предпринимателя это не остановило. Суд постановил убрать висящие на доме баннеры, но ответчик все тянул с выполнением судебного решения.

Через некоторое время за дело взялись судебные приставы, которые популярно разъяснили предпринимателю, что за неисполнение решения суда ему придется уплатить исполнительский сбор. Только после этого ответчик снял рекламу.

#Новости#Происшествия
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