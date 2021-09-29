Омича заставили убрать рекламу, которую он разместил на памятнике культуры

Как сообщает КП-Омск, речь в иске шла о старом доме, расположенном неподалеку от остановки «Рабиновича». Старинный особняк является объектом культурного наследия, однако предпринимателя это не остановило. Суд постановил убрать висящие на доме баннеры, но ответчик все тянул с выполнением судебного решения.