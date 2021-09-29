Новые ограничительные меры в связи с коронавирусом ввели в Ульяновской области

Из заявления губернатора Ульяновской области Алексея Русских следует, что срок действия режима повышенной готовности в регионе пролонгировали до 1 декабря. Об этом пишет информационный портал RT.
С 1 октября 2021 года в Ульяновской области начнут действовать дополнительные ограничения в связи с пандемией. Дополнительное образование детей ограничили — в школах разрешили собираться только небольшими группами.
Алексей Русских сообщил, что на торжественных церемониях бракосочетания не должно присутствовать свыше 10 человек. Несовершеннолетним нельзя появляться в торговых центрах без взрослых.
В театры и кинотеатры, а также на развлекательные мероприятия в Ульяновской области сейчас пропускают только с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации либо факт перенесенного коронавируса. В противном случае требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.
Губернатор уточнил, что решение об очередном введении мер ограничительного характера было принято в связи с серьезной эпидемиологической обстановкой. Заболевание по-прежнему продолжает распространяться, а летальных исходов в регионе фиксируют больше, чем в среднем по стране.