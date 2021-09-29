Новые ограничительные меры в связи с коронавирусом ввели в Ульяновской области

В театры и кинотеатры, а также на развлекательные мероприятия в Ульяновской области сейчас пропускают только с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации либо факт перенесенного коронавируса. В противном случае требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.