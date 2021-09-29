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Новые ограничительные меры в связи с коронавирусом ввели в Ульяновской области

29 сентября 2021, 17:58
Фото: pxhere.com
В Ульяновской области принято решение о продлении режима повышенной готовности. Власти региона объявили, что он будет действовать еще два месяца.

Из заявления губернатора Ульяновской области Алексея Русских следует, что срок действия режима повышенной готовности в регионе пролонгировали до 1 декабря. Об этом пишет информационный портал RT.

С 1 октября 2021 года в Ульяновской области начнут действовать дополнительные ограничения в связи с пандемией. Дополнительное образование детей ограничили — в школах разрешили собираться только небольшими группами.

Алексей Русских сообщил, что на торжественных церемониях бракосочетания не должно присутствовать свыше 10 человек. Несовершеннолетним нельзя появляться в торговых центрах без взрослых.

В театры и кинотеатры, а также на развлекательные мероприятия в Ульяновской области сейчас пропускают только с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации либо факт перенесенного коронавируса. В противном случае требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.

Губернатор уточнил, что решение об очередном введении мер ограничительного характера было принято в связи с серьезной эпидемиологической обстановкой. Заболевание по-прежнему продолжает распространяться, а летальных исходов в регионе фиксируют больше, чем в среднем по стране.

#Новости#Коронавирус COVID-19
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