Из-за долгов «Тепловой компании» здание прокуратуры осталось без отопления

По данным на 29 сентября, как минимум в двух районах города также нет отопления и горячего водоснабжения. Однако, по данным мэрии Омска, причина заключается не в аварии, а в профилактике. Так, до 15:00 часов 29 сентября отключено отопления в городке Нефтяников вблизи кинотеатра «Кристалл», а также в микрорайоне Порт-Артур в районе улицы 4-я Марьяновская. Здесь отопление и горячее водоснабжение должны включить к 16:00 часам.