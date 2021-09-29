Из-за долгов «Тепловой компании» здание прокуратуры осталось без отопления

Без отопления, по данным издания, остаются дореволюционные особняки на улице Пушкина. С учетом того, что для таких зданий нужен определенный температурный режим, проблема с отоплением серьезно усугубляется.
Сообщается, что причиной затянувшегося начала отопительного сезона стала авария на теплосетях. По неофициальным данным, «Тепловая компания» не может устранить проблему из-за нехватки финансов и специалистов.
По данным на 29 сентября, как минимум в двух районах города также нет отопления и горячего водоснабжения. Однако, по данным мэрии Омска, причина заключается не в аварии, а в профилактике. Так, до 15:00 часов 29 сентября отключено отопления в городке Нефтяников вблизи кинотеатра «Кристалл», а также в микрорайоне Порт-Артур в районе улицы 4-я Марьяновская. Здесь отопление и горячее водоснабжение должны включить к 16:00 часам.
В последние несколько недель финансовое состояние «Тепловой компании» вызывает вопросы. Как минимум два предприятия — ООО «Евронасосы» и компания «Альком». При этом, несмотря на финансовые трудности, «Тепловая компания» решила закупить смартфон за 115 тыс рублей.