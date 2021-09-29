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Из-за долгов «Тепловой компании» здание прокуратуры осталось без отопления

29 сентября 2021, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Из-за долгов «Тепловой компании» в некоторых зданиях Омска до сих пор нет отопления. Без тепла остались многие исторические памятники, в том числе здание прокуратуры Центрального округа Омска, пишет издание «Коммерческие вести».

Без отопления, по данным издания, остаются дореволюционные особняки на улице Пушкина. С учетом того, что для таких зданий нужен определенный температурный режим, проблема с отоплением серьезно усугубляется.

Сообщается, что причиной затянувшегося начала отопительного сезона стала авария на теплосетях. По неофициальным данным, «Тепловая компания» не может устранить проблему из-за нехватки финансов и специалистов.

По данным на 29 сентября, как минимум в двух районах города также нет отопления и горячего водоснабжения. Однако, по данным мэрии Омска, причина заключается не в аварии, а в профилактике. Так, до 15:00 часов 29 сентября отключено отопления в городке Нефтяников вблизи кинотеатра «Кристалл», а также в микрорайоне Порт-Артур в районе улицы 4-я Марьяновская. Здесь отопление и горячее водоснабжение должны включить к 16:00 часам.

В последние несколько недель финансовое состояние «Тепловой компании» вызывает вопросы. Как минимум два предприятия — ООО «Евронасосы» и компания «Альком». При этом, несмотря на финансовые трудности, «Тепловая компания» решила закупить смартфон за 115 тыс рублей.

#Новости#Тепловая компания#Город#Омск сегодня
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