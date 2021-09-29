Аналитики: удорожание сырья поможет удержать рубль в пределах 72-73 рублей за доллар

В настоящее время индекс доллара, который рассчитывается к корзине из 6 основных валют мира, достиг наиболее высокого значения с ноября 2020 года. Валюта США укрепляется за счет роста доходности американских государственных облигаций. Эти факторы отрицательно влияют на развивающиеся валюты, к которым относится и рубль.