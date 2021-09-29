Аналитики: удорожание сырья поможет удержать рубль в пределах 72-73 рублей за доллар

По мнению эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, удорожание сырья может привести к торможению роста глобальной экономики. Об этом сообщает infox.ru. Помимо этого, рост цены сырья разгоняет инфляцию. Инвесторы предполагают, что высокое значение цен на сырье, которое связано с кратковременным производственным дисбалансом, может постепенно уменьшаться.
В настоящее время индекс доллара, который рассчитывается к корзине из 6 основных валют мира, достиг наиболее высокого значения с ноября 2020 года. Валюта США укрепляется за счет роста доходности американских государственных облигаций. Эти факторы отрицательно влияют на развивающиеся валюты, к которым относится и рубль.