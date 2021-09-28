В Минздрав РФ одобрили клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс»

Напомним, что ранее симбиоз «Спутник Лайт» и AstraZeneca вызвал рост антител в 4 раза. Отмечается, что участники данного исследования в первый раз получили дозу иностранного препарата, а во второй раз эксперты применили уже российский «Спутник Лайт».