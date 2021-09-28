В Минздрав РФ одобрили клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс»

По информации iz.ru, 27 сентября 2021 года выдали разрешение на исследования препарата «Бетувакс-ков-2». Оно будет действовать до конца лета следующего года.
«Бетувакс-Ков-2» — вакцина, созданная на основе сферических частиц с поверхностным антигеном COVID-19. Ее разработкой начали заниматься еще летом прошлого года.
Напомним, что ранее симбиоз «Спутник Лайт» и AstraZeneca вызвал рост антител в 4 раза. Отмечается, что участники данного исследования в первый раз получили дозу иностранного препарата, а во второй раз эксперты применили уже российский «Спутник Лайт».