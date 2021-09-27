В Москве экстренно госпитализирован Григорий Явлинский

Posted 27 сентября 2021,, 12:32
Published 27 сентября 2021,, 12:32
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.RU, в ночь с субботы на воскресенье Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение. Ему потребовалась помощь медиков.
После осмотра в клинике у Григория Явлинского было выявлено нарушение сердечного ритма. В настоящее время состояние основателя партии «Яблоко» оценивается как средней тяжести. Другие подробности неизвестны.
Председатель «Яблока» и глава Московского регионального отделения политического объединения Сергей Митрохин отметил, что во фракции о состоянии Явлинского пока не знают. По словам Митрохина, он не может ни до кого дозвониться, телефон Явлинского не отвечает.
В 1998 году Григорий Явлинский перенес операцию на сердце в Германии, в 1999 году он снова обратился за медицинской помощью – следующая операция проводилась в клинике в США.
Накануне руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков сделал заявление, в котором отметил, что кампания, завершившаяся 19 сентября 2021 года, станет для партии «Яблоко» последней.