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Posted 27 сентября 2021,, 12:32

Published 27 сентября 2021,, 12:32

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Москве экстренно госпитализирован Григорий Явлинский

27 сентября 2021, 12:32
Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован в экстренном порядке. Причина – проблемы с сердцем, которые появились после объявления результатов выборов в Государственную думу.

Как сообщает NEWS.RU, в ночь с субботы на воскресенье Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение. Ему потребовалась помощь медиков.

После осмотра в клинике у Григория Явлинского было выявлено нарушение сердечного ритма. В настоящее время состояние основателя партии «Яблоко» оценивается как средней тяжести. Другие подробности неизвестны.

Председатель «Яблока» и глава Московского регионального отделения политического объединения Сергей Митрохин отметил, что во фракции о состоянии Явлинского пока не знают. По словам Митрохина, он не может ни до кого дозвониться, телефон Явлинского не отвечает.

В 1998 году Григорий Явлинский перенес операцию на сердце в Германии, в 1999 году он снова обратился за медицинской помощью – следующая операция проводилась в клинике в США.

Накануне руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков сделал заявление, в котором отметил, что кампания, завершившаяся 19 сентября 2021 года, станет для партии «Яблоко» последней.

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