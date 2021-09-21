Volkswagen Caddy с бесплатным ТО и выгодой до 8% в Газпромбанк Автолизинге

Posted 21 сентября 2021,, 06:44
Published 21 сентября 2021,, 06:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Автомобиль доступен в лизинг с выгодой до 8% в исполнениях семейный универсал повышенной вместимости, грузовой и грузопассажирский автомобиль, а также кемпер. Приятным бонусом для клиентов лизинговой компании станут два первых бесплатных технических обслуживания, а также выгодные тарифы на страхование и скидка на топливо до 7%.
Пятое поколение бестселлера линейки Volkswagen Коммерческие автомобили (производство модели уже превысило 3 млн экземпляров) впервые базируется на современной модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Такое решение позволило оснастить Caddy множеством передовых технологий. А абсолютно новые информационно-развлекательные системы превращают Caddy в настоящий «смартфон на колесах».
Платформа MQB также позволила реорганизовать внутреннее пространство Caddy 5. Так, объем грузового отсека версии Cargo увеличен до 3,1 куб. м (европоддон теперь укладывается и поперек), а в версии Cargo Maxi – до 3,7 куб. м. Стандартные пассажирская и грузопассажирская версии оснащены пятью сиденьями, а третий опциональный ряд можно извлекать по отдельности, что сделало более гибкой трансформацию салона.
Начать эксплуатировать новый Volkswagen Caddy достаточно просто. Для этого юридическим лицам нужно предоставить пару документов (паспорт генерального директора и ИНН организации), а физическим – паспорт и СНИЛС. И определиться с условиями финансирования: расчет программы производится с учетом минимального аванса (в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.
Например, новый Caddy Kombi по рекомендованной розничной цене 2 011 800 руб. за счет суммарной скидки от производителя и лизинговой компании предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 21 179 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга.
При заключении договора лизинга до 30 сентября 2021 года первые два технических обслуживания Volkswagen Caddy клиенты Газпромбанк Автолизинга смогут пройти бесплатно (до 30 тыс. км или 24 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше). А дополнительной экономии при эксплуатации нового фургона можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение нового Volkswagen Caddy или других моделей немецкой марки, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.