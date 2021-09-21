Volkswagen Caddy с бесплатным ТО и выгодой до 8% в Газпромбанк Автолизинге

При заключении договора лизинга до 30 сентября 2021 года первые два технических обслуживания Volkswagen Caddy клиенты Газпромбанк Автолизинга смогут пройти бесплатно (до 30 тыс. км или 24 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше). А дополнительной экономии при эксплуатации нового фургона можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.