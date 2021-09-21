Ученые сообщили о росте смертности среди заболевших коронавирусной инфекцией

Анатолий Альтштейн также отметил, что рост смертельных случаев при заболевании коронавирусной инфекцией составила 3,5% за два месяца, и это максимум с начала пандемии. А что касается третьей волны, то, по мнению профессора, ее можно ожидать в любое время, так как данные о 18–20 тысячах заболевших в день может свидетельствовать о ее начале. Но дело в том, что статистика заболеваемости в России, где привито всего 32% населения, сравнивается с данными из других стран, где уровень вакцинации доходит 70–80%. Кроме того, для получения полной картины нужно выяснить, сколько вакцинированных заболевает, и сколько — невакцинированных. И только тогда можно будет с уверенностью сказать, как влияет вакцинация на рост или снижение числа заболевших, подчеркнул ученый.