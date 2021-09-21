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Posted 21 сентября 2021,, 14:09

Published 21 сентября 2021,, 14:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ученые сообщили о росте смертности среди заболевших коронавирусной инфекцией

21 сентября 2021, 14:09
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об участившихся случаях летального исхода от COVID-19 в России, а также прокомментировал информацию о начале третьей волны коронавирусной инфекции.

По словам вирусолога, в течение последних двух месяцев от ковида умирают по восемьсот человек в день. Но истинную причину такой резко возросшей летальности определить непросто, так как это может быть, к примеру, особенностью коронавируса, распространенного именно в России, сообщает NEWS.RU.

Анатолий Альтштейн также отметил, что рост смертельных случаев при заболевании коронавирусной инфекцией составила 3,5% за два месяца, и это максимум с начала пандемии. А что касается третьей волны, то, по мнению профессора, ее можно ожидать в любое время, так как данные о 18–20 тысячах заболевших в день может свидетельствовать о ее начале. Но дело в том, что статистика заболеваемости в России, где привито всего 32% населения, сравнивается с данными из других стран, где уровень вакцинации доходит 70–80%. Кроме того, для получения полной картины нужно выяснить, сколько вакцинированных заболевает, и сколько — невакцинированных. И только тогда можно будет с уверенностью сказать, как влияет вакцинация на рост или снижение числа заболевших, подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, что главный врач столичной больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников сообщил о повышении уровня плато между волнами ковида. Он заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации, а также увеличивать иммунитет в носоглотке, через которую вирус попадает в человеческий организм. По его словам, уровень заболеваемости между первой и второй волнами составлял 5–6 тысяч в день, между второй и третьей волнами — 9–10 тысяч в день, а между третьей и грядущей четвертой волной — 17–18 тысяч в день.

#Коронавирус COVID-19#Новости
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