Со дна Иртыша поднята старинная лодка

Posted 17 сентября 2021,, 16:27
Published 17 сентября 2021,, 16:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Омск, обнаружили лодку случайно, во время падения уровня воды в реке в районе Советского пляжа. Когда ее подняли из воды, она была вся покрыта илом и грязью.
По конструкции судна видно, что его конструкция сильно устарела. Предположительно, лодка была сделана около семидесяти лет назад, и на ней мог выходить на промысел рыбак, чья жизнь трагически оборвалась в водах Иртыша.