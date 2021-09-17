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Posted 17 сентября 2021,, 16:27

Published 17 сентября 2021,, 16:27

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Со дна Иртыша поднята старинная лодка

17 сентября 2021, 16:27
Жители Омска нашли под водой старое судно, пролежавшее на дне Иртыша примерно с середины прошлого века. Предполагается, что находке может быть более семидесяти лет.

Как сообщает КП-Омск, обнаружили лодку случайно, во время падения уровня воды в реке в районе Советского пляжа. Когда ее подняли из воды, она была вся покрыта илом и грязью.

По конструкции судна видно, что его конструкция сильно устарела. Предположительно, лодка была сделана около семидесяти лет назад, и на ней мог выходить на промысел рыбак, чья жизнь трагически оборвалась в водах Иртыша.

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