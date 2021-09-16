Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2021,, 17:03

Published 16 сентября 2021,, 17:03

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Шипенко и Пересильд рассказали о меню на МКС

16 сентября 2021, 17:03
Клим Шипенко, режиссер будущего фильма «Вызов», который планируется снимать на борту Международной космической станции (МКС), ответил на вопросы журналистов в ходе тематической конференции. Он рассказал, как будет организован быт на станции для участников съемочной группы.

«Вызов» — первых художественный фильм, который будет снят на борту настоящей МКС. Планируется. что он станет частью крупного проекта, над которым работают госкорпорация «Роскосмос», Первый канал, а также студии Yellow и Black and White, сообщает news.ru.

На МКС для проведения съемок «командируются» режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Вместе с ними полетит также командир МКС-66 и ТПК «Союз МС-19», космонавт Антон Шкаплеров. Старт назначен на 5 октября с космодрома Байконур.

Отвечая на вопросы представителей прессы, Шипенко рассказал, что они с Юлией Пересильд уже попробовали «космическую» еду, Он пояснил, что меню составляется с учетом предпочтений участников полета и включает блюда преимущественно русской и грузинской кухни. Упакована еда в консервы. Режиссер также сообщил, что и он, и Юлия постараются сделать так, чтобы еда не летала по кораблю, а также попробуют научиться пользоваться столовыми приборами в невесомости. А спать съемочная группа будет в спальниках, каждый в своей каюте.

#Общество#Новости
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03