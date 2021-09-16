Шипенко и Пересильд рассказали о меню на МКС

Отвечая на вопросы представителей прессы, Шипенко рассказал, что они с Юлией Пересильд уже попробовали «космическую» еду, Он пояснил, что меню составляется с учетом предпочтений участников полета и включает блюда преимущественно русской и грузинской кухни. Упакована еда в консервы. Режиссер также сообщил, что и он, и Юлия постараются сделать так, чтобы еда не летала по кораблю, а также попробуют научиться пользоваться столовыми приборами в невесомости. А спать съемочная группа будет в спальниках, каждый в своей каюте.