Шипенко и Пересильд рассказали о меню на МКС

Posted 16 сентября 2021,, 17:03
Published 16 сентября 2021,, 17:03
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
«Вызов» — первых художественный фильм, который будет снят на борту настоящей МКС. Планируется. что он станет частью крупного проекта, над которым работают госкорпорация «Роскосмос», Первый канал, а также студии Yellow и Black and White, сообщает news.ru.
На МКС для проведения съемок «командируются» режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Вместе с ними полетит также командир МКС-66 и ТПК «Союз МС-19», космонавт Антон Шкаплеров. Старт назначен на 5 октября с космодрома Байконур.
Отвечая на вопросы представителей прессы, Шипенко рассказал, что они с Юлией Пересильд уже попробовали «космическую» еду, Он пояснил, что меню составляется с учетом предпочтений участников полета и включает блюда преимущественно русской и грузинской кухни. Упакована еда в консервы. Режиссер также сообщил, что и он, и Юлия постараются сделать так, чтобы еда не летала по кораблю, а также попробуют научиться пользоваться столовыми приборами в невесомости. А спать съемочная группа будет в спальниках, каждый в своей каюте.