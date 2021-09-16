Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Дальмонтажстрой» 18 самосвалов

«Автопарк нашей организации насчитывает 140 единиц техники, плановую замену которой мы сейчас осуществляем при помощи Газпромбанк Автолизинга. Лизинг как инструмент обновления парка для нас наиболее подходящее решение, потому что автомобили являются по сути рабочими лошадками, генерирующими прибыль компании и способными быстро окупиться. Благодаря Газпромбанк Автолизингу ранее мы уже приобрели 2 болотохода и 3 бульдозера для работы в сложных условиях. В отношениях с лизинговой компанией нас подкупила оперативность в рассмотрении сделки», – комментируют сделку в компании «Дальмонтажстрой».