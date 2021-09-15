Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей

Кто заставляет мир двигаться вперёд? Это люди — учёные, исследователи, преподаватели. Те, без которых было бы невозможно ни одно эволюционное или революционное развитие человечества. Благодаря научным открытиям люди стали дольше жить, научились быстрее передвигаться по планете, передавать информацию за мгновение. Учёным необходимы ресурсы, финансирование, открытые перспективы. Наша премия станет одним из источников поддержки науки и научного сообщества, мы будем стремиться помогать учёным и исследователям не останавливать свою работу, делая нашу с вами жизнь лучше.