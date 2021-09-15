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Posted 15 сентября 2021,, 04:46

Published 15 сентября 2021,, 04:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей

15 сентября 2021, 04:46
В Год науки и технологий в России Сбер учредил собственную ежегодную Научную премию Сбера, которая призвана поддержать деятелей науки за исследования и разработки, результаты которых имеют значительный потенциал влияния на научно-технический прогресс.

Три лауреата получат премии в размере 20 млн рублей. Общий бюджет научной премии составляет 60 млн рублей. Сопредседателями Комитета премии стали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов.

Премия присуждается в трех номинациях:

«Науки о жизни» – охватывает такие направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки;

«Цифровая вселенная» – охватывает математику (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатику (включая искусственный интеллект и машинное обучение);

«Физические науки» – охватывает физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки.

На соискание премии выдвигаются российские и иностранные ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность, связанную с российскими научными, образовательными учреждениями или технологическими компаниями.

Номинирование ученых осуществляется официально приглашенными Сбером российскими организациями, ведущими научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российскими и международными учеными, предпринимателями и представителями инвестиционного сообщества в сфере технологий.

После номинирования заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет Комитет, который формируется из числа авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки, технологий и представителей высокотехнологичных компаний.

Кто заставляет мир двигаться вперёд? Это люди — учёные, исследователи, преподаватели. Те, без которых было бы невозможно ни одно эволюционное или революционное развитие человечества. Благодаря научным открытиям люди стали дольше жить, научились быстрее передвигаться по планете, передавать информацию за мгновение. Учёным необходимы ресурсы, финансирование, открытые перспективы. Наша премия станет одним из источников поддержки науки и научного сообщества, мы будем стремиться помогать учёным и исследователям не останавливать свою работу, делая нашу с вами жизнь лучше.

Герман Греф

Президент, Председатель Правления Сбербанка

Ключевая задача премии это поддержка ученых, работающих в России, которые занимаются наукой и находятся на пике своих исследований. Предстоит очень сложная работа по оценке и выбору победителей, но несмотря на это, я считаю, что эта инициатива Сбера очень своевременная и правильная.

Константин Новосёлов

Лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера

Церемония награждения первых лауреатов состоится в марте 2022 года.

Подробная информация на официальном сайте премии.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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