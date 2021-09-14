Госдума предложила перенять опыт ОАЭ для решения проблем с мигрантами

Политик заявил, что в России не должно быть трудовых мигрантов, которые бесконтрольно «болтаются и шатаются» где им вздумается. В качестве примера, Саралиев сослался на Арабские Эмираты и Кувейт, где трудовых мигрантов сопровождают с самого прибытия в страну и вплоть до завершения их деятельности. За это отвечает определенная организация, которая держит мигрантом под постоянным наблюдением, пишут news.ru.