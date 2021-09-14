Госдума предложила перенять опыт ОАЭ для решения проблем с мигрантами

Posted 14 сентября 2021,, 13:15
Published 14 сентября 2021,, 13:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Политик заявил, что в России не должно быть трудовых мигрантов, которые бесконтрольно «болтаются и шатаются» где им вздумается. В качестве примера, Саралиев сослался на Арабские Эмираты и Кувейт, где трудовых мигрантов сопровождают с самого прибытия в страну и вплоть до завершения их деятельности. За это отвечает определенная организация, которая держит мигрантом под постоянным наблюдением, пишут news.ru.
Саралиев отметил, что благодаря постоянному контролю, арабским странам удалось избежать таких проблем с трудовыми мигрантами как в России. Имеются в виду события, произошедшие накануне в Сергиевом Посаде. Там, в минувший понедельник в лесополосе был обнаружен труп пенсионерки. 67-летняя женщина была изнасилована и убита, а по подозрению в преступлении были задержаны два мигранта из Таджикистана, работающие на местной стройке.