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Posted 14 сентября 2021,, 13:15

Published 14 сентября 2021,, 13:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Госдума предложила перенять опыт ОАЭ для решения проблем с мигрантами

14 сентября 2021, 13:15
Россия для решения проблем с трудовыми мигрантами должна воспользоваться опытом арабских стран. Об этом заявил зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев после зверского преступления в Сергиевом Посаде, в котором подозреваются таджикские мигранты.

Политик заявил, что в России не должно быть трудовых мигрантов, которые бесконтрольно «болтаются и шатаются» где им вздумается. В качестве примера, Саралиев сослался на Арабские Эмираты и Кувейт, где трудовых мигрантов сопровождают с самого прибытия в страну и вплоть до завершения их деятельности. За это отвечает определенная организация, которая держит мигрантом под постоянным наблюдением, пишут news.ru.

Саралиев отметил, что благодаря постоянному контролю, арабским странам удалось избежать таких проблем с трудовыми мигрантами как в России. Имеются в виду события, произошедшие накануне в Сергиевом Посаде. Там, в минувший понедельник в лесополосе был обнаружен труп пенсионерки. 67-летняя женщина была изнасилована и убита, а по подозрению в преступлении были задержаны два мигранта из Таджикистана, работающие на местной стройке.

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