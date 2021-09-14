56% матерей хотят открыто делиться своими проблемами в социальных сетях

На вопрос «Как скоро женщина должна прийти в форму после родов?», половина респондентов (50%) ответили, что можно не торопиться с восстановлением фигуры, но но сделать это нужно обязательно. При этом мужчины голосовали за этот вариант ответа чаще (57%), чем женщины (45%). Вариант «мать никому не должна: пусть восстанавливает фигуру, как захочет, или может вообще ничего для этого не делать» стал вторым по популярности и у женщин, и у мужчин — за него проголосовали 34% и 22% соответственно.