Под омским метромостом планируют пустить троллейбус

Как сообщает Омскрегион, вариантов развития имеющейся базы для метро много, но не на каждый из них найдется достаточно средств из бюджета. Поэтому идея муниципальных транспортников оказалась самой актуальной для воплощения. Директор департамента транспорта администрации Вадим Кормилец выступил против запуска трамвая по тунелю метромоста. По его мнению, логичнее осуществлять перевозки с помощью троллейбуса.