Под омским метромостом планируют пустить троллейбус

Posted 9 сентября 2021,, 11:20
Published 9 сентября 2021,, 11:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Вчера состоялся круглый стол с участием представителей Общественной палаты Омской области. Главной темой заседания стало обсуждение планов по альтернативному применению имеющегося в городе недостроенного метрополитена.
Профессор СибАДИ, который входит в состав Общественной палаты, отметил, что, вероятнее всего, в Омске не появится метро в его привычном виде. Объясняют это тем, что постройка полноценного метро потребует огромные затраты.
Как сообщает Омскрегион, вариантов развития имеющейся базы для метро много, но не на каждый из них найдется достаточно средств из бюджета. Поэтому идея муниципальных транспортников оказалась самой актуальной для воплощения. Директор департамента транспорта администрации Вадим Кормилец выступил против запуска трамвая по тунелю метромоста. По его мнению, логичнее осуществлять перевозки с помощью троллейбуса.
«Рассмотрены варианты выезда троллейбуса на улицу 10 лет Октября либо на улицу Лермонтова. И создание центрального троллейбусного кольца через проспект Маркса и улицу Гагарина с выходом на Гусарова. Этот сбор пассажиров на Левобережье и вывоз их на кольцо с различными пересадочными узлами вообще не потребует дополнительных расходов», — рассказал о способах реализации идеи Кормилец.