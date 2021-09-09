Одноклассники запустили платную подписку на группы

В новом сервисе платной подписки создатели контента могут сами решать, какими публикациями делиться на платной основе и сколько будет стоить доступ к ним. Для этого не нужно создавать отдельную группу. Платные публикации появятся в закрытой ленте группы: для платных подписчиков она будет доступна в отдельной вкладке «Платные темы». Остальные подписчики группы во вкладке увидят предложение оплаты. К платным публикациям можно приложить фотографии или видеозаписи, которые будут загружены в специальные альбомы, — пользователи без оплаты доступа не смогут их посмотреть.