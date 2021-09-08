В Минэкологии Омской области назвали причину появления неприятных запахов в воздухе

Posted 7 сентября 2021,, 21:46
Published 7 сентября 2021,, 21:46
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Омск, вот уже несколько лет жители города жалуются на периодически возникающие неприятные запахи. При этом в последнее время разлитое в воздухе «амбре» ощущается все чаще и имеет явно химическое происхождение.
Отвечая на вопросы участников проекта «Дыши! Омск», министр экологии региона Илья Лобов отметил, что для города характерно большое количество безветренных дней. Это усиливает концентрацию запахов.
По словам Лобова, власти региона на федеральном уровне предложили проводить мероприятия по снижению концентраций загрязняющих веществ в неблагоприятные периоды. Он добавил, что такие меры помогут вернуть показатели загрязненности в городе к нормативным.