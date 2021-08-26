В Омске перевозчики пожаловались на бедность из-за повышения цен на газ

«Мы неоднократно писали о финансовых трудностях, которые возникают в сфере нашей деятельности. Но события последних дней, а именно резкое повышение цены на газовое топливо, ставят наш бизнес не просто на грань выживания, а ставят под угрозу саму рентабельность пассажирских перевозок в городе», — говорится в открытом письме, адресованном мэру.