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Posted 26 августа 2021,, 04:57

Published 26 августа 2021,, 04:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске перевозчики пожаловались на бедность из-за повышения цен на газ

26 августа 2021, 04:57
Омские перевозчики обратились к мэру Омска Оксане Фадиной из-за резко подорожавшего бензина. Маршрутчики считают, что при нынешних тарифах на проезд в общественном транспорте город рискует остаться без маршруток.

Открытое письмо появилось на портале СРО «Омские перевозчики». Из-за повышения цен на газомоторное топливо теперь перевозки стали невыгодными, утверждают перевозчики. Чтобы выровнять ситуацию, в организации просят оказать бизнесу поддержку «всеми имеющимися… возможностями (финансовыми, административными, организационными)». При этом в письме указывается, что «неминуем рост цен… в том числе на услуги по перевозке пассажиров».

«Мы неоднократно писали о финансовых трудностях, которые возникают в сфере нашей деятельности. Но события последних дней, а именно резкое повышение цены на газовое топливо, ставят наш бизнес не просто на грань выживания, а ставят под угрозу саму рентабельность пассажирских перевозок в городе», — говорится в открытом письме, адресованном мэру.

По подсчетам перевозчиков, с декабря 2020 года газомоторное топливо подорожало на 53%. При обслуживании автомобилей перевозчики тратят на заправку авто 25-30% от общей суммы затрат, и потому подорожание топлива серьезно увеличивает затраты на маршрутки.

В СРО считают, что отказ от изменения тарифа может привести к транспортному коллапсу: маршрутки перестанут приносить прибыль, а значит, уйдут с маршрутов.

«Просим вмешаться в ситуацию и оказать поддержку Омскому бизнесу всеми имеющимися в Вашем распоряжении, возможностями. Мы готовы к диалогу», — так заканчивается обращение перевозчиков к мэру Фадиной.

Ранее руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев в разговоре с Городом55 назвал неизбежным повышение стоимости проезда в Омске из-за подорожания газа. При этом в горадминистрации утверждают, что планов об изменении тарифов на общественный транспорт пока нет.

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