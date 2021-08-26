Омич отпраздновал День труда и отправился на полгода в колонию

Незадачливому грабителю повезло — он не пострадал. Осталась целой и бутылка вина. Однако мужчина не пожелал ее отдать, а забежал в соседний двор. Там его нагнал водитель «Газели», который стал уговаривать злоумышленника сдаться приехавшим на место происшествия полицейским. Тот в итоге поддался уговорам, но не раньше, чем опустошил украденную бутылку шампанского.