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Posted 26 августа 2021,, 15:15

Published 26 августа 2021,, 15:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Омич отпраздновал День труда и отправился на полгода в колонию

26 августа 2021, 15:15
Мужчина решил красиво отметить майские праздники и украл в магазине бутылку шампанского. Выбегая из торговой точки, он столкнулся с проезжавшей мимо «Газелью». Незадачливого грабителя задержали, но перед этим он все же успел употребить похищенное вино.

Как сообщает КП-Омск со ссылкой на областную прокуратуру, житель Омска собрался выпить шампанского, но вместо того, чтобы купить спиртное, решил его украсть. Он зашел в магазин, схватил бутылку и попытался скрыться, однако ему помешала «Газель», с которой он столкнулся, убегая от продавца.

Незадачливому грабителю повезло — он не пострадал. Осталась целой и бутылка вина. Однако мужчина не пожелал ее отдать, а забежал в соседний двор. Там его нагнал водитель «Газели», который стал уговаривать злоумышленника сдаться приехавшим на место происшествия полицейским. Тот в итоге поддался уговорам, но не раньше, чем опустошил украденную бутылку шампанского.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он ранее уже был судим за мелкое хищение. Суд приговорил омича к шести месяцем лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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