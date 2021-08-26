Газпромбанк Автолизинг и Тонар укрепляют партнерство по продаже прицепов

Газпромбанк Автолизинг предлагает эксклюзивные условия финансирования техники Тонар - суммарная скидка 5% от производителя и лизинговой компании, выгодные страховые тарифы и экономия на топливе до 7% по картам «ОПТИ24» на АЗС «Газпромнефть». Подать заявку и получить дополнительную информацию об условиях финансирования прицепов и полуприцепов в лизинговую компанию теперь можно не только онлайн и по телефону +7 (800) 302-97-85, а также в одном из более чем 40 офисов продаж по всей стране, но и напрямую у персонального менеджера Газпромбанк Автолизинга в офисе продаж Тонар по адресу: Московская обл., 83 км шоссе Москва - Нижний Новгород (трасса M7), г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, д. 2а.