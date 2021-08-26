Газпромбанк Автолизинг и Тонар укрепляют партнерство по продаже прицепов

Posted 26 августа 2021,, 12:47
Published 26 августа 2021,, 12:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Для одобрения будущей сделки теперь можно обратиться к менеджеру, находящемуся непосредственно в центральном офисе продаж Тонар. Таким образом, Газпромбанк Автолизинг сделал еще один шаг навстречу своим клиентам.
Крупнейший российский производитель прицепной и полуприцепной техники и единственный в стране производитель технологических самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности машиностроительный завод Тонар является одним из ключевых партнеров Газпромбанк Автолизинга. В продажах лизинговой компании в сегменте грузовых автомобилей и прицепов к ним в 1 полугодии 2021 года продукция подмосковного предприятия заняла уверенное второе место (12% от всей профинансированной грузовой техники), уступив лидерство лишь КАМАЗу.
История машиностроительного завода Тонар началась 30 лет назад с производства прицепов для легковых автомобилей. Однако уже в 1997 году с конвейера, расположенного в деревне Губино Орехово-Зуевского района Московской области сошел первый полноразмерный полуприцеп. Сегодня прицепы и полуприцепы Тонар поставляются в 26 стран. Клиенты ценят ее прежде всего за быстрые сроки окупаемости, предельную выносливость и адаптацию к суровым условиям эксплуатации, высокую ремонтопригодность при развитой сервисной и сбытовой сети продаж запчастей и 3-летнюю гарантию.
Газпромбанк Автолизинг предлагает эксклюзивные условия финансирования техники Тонар - суммарная скидка 5% от производителя и лизинговой компании, выгодные страховые тарифы и экономия на топливе до 7% по картам «ОПТИ24» на АЗС «Газпромнефть». Подать заявку и получить дополнительную информацию об условиях финансирования прицепов и полуприцепов в лизинговую компанию теперь можно не только онлайн и по телефону +7 (800) 302-97-85, а также в одном из более чем 40 офисов продаж по всей стране, но и напрямую у персонального менеджера Газпромбанк Автолизинга в офисе продаж Тонар по адресу: Московская обл., 83 км шоссе Москва - Нижний Новгород (трасса M7), г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, д. 2а.