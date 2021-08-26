Дернова: омские школьники в сентябре будут учиться дистанционно

Posted 26 августа 2021,, 15:11
Published 26 августа 2021,, 15:11
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Дернова пояснила, что в большинстве школ на время выборов располагаются избирательные участки. Кроме того, нередко школьные педагоги сами становятся членами избирательных комиссий. Поскольку разграничить потоки детей и избирателей в дни выборов вряд ли удастся, школьников рекомендовано на это время отправить на дистанционку, сообщает КП-Омск.
Министр образования Омской области уточнила, что в каждой школе этот вопрос решается в индивидуальном порядке. И если технически возможно не допустить контакта между детьми и пришедшими голосовать людьми, обучение будет осуществляться в обычном режиме. К примеру, с большой долей вероятности так произойдет в областных школах. Но городские учебные заведения в дни выборов однозначно перейдут на дистанционный формат обучения.