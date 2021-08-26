Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2021,, 15:11

Published 26 августа 2021,, 15:11

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Дернова: омские школьники в сентябре будут учиться дистанционно

26 августа 2021, 15:11
Ученики омских школ начнут учебу в традиционном очном режиме, но к середине сентября многие из них перейдут на дистанционное обучение. Как рассказала журналистам министр образования Омской области Татьяна Дернова, это связано с предстоящими выборами 17–19 сентября.

Дернова пояснила, что в большинстве школ на время выборов располагаются избирательные участки. Кроме того, нередко школьные педагоги сами становятся членами избирательных комиссий. Поскольку разграничить потоки детей и избирателей в дни выборов вряд ли удастся, школьников рекомендовано на это время отправить на дистанционку, сообщает КП-Омск.

Министр образования Омской области уточнила, что в каждой школе этот вопрос решается в индивидуальном порядке. И если технически возможно не допустить контакта между детьми и пришедшими голосовать людьми, обучение будет осуществляться в обычном режиме. К примеру, с большой долей вероятности так произойдет в областных школах. Но городские учебные заведения в дни выборов однозначно перейдут на дистанционный формат обучения.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03