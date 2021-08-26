Дернова: омские школьники в сентябре будут учиться дистанционно

Министр образования Омской области уточнила, что в каждой школе этот вопрос решается в индивидуальном порядке. И если технически возможно не допустить контакта между детьми и пришедшими голосовать людьми, обучение будет осуществляться в обычном режиме. К примеру, с большой долей вероятности так произойдет в областных школах. Но городские учебные заведения в дни выборов однозначно перейдут на дистанционный формат обучения.