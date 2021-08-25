ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек

«Мы продолжаем совершенствовать технологии видеокоммуникаций, чтобы предоставить всем пользователям ВКонтакте возможности онлайн-общения без каких-либо ограничений. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы видеозвонков и реализовали новый подход в работе с видео- и аудиопотоками: научились масштабировать звонок на любое количество серверов и потреблять при этом минимум ресурсов — как серверных, так и клиентских. Это позволит нам в ближайшее время стать первыми в мире, кто предоставит технологию подключения к звонку неограниченного числа пользователей с полноценным участием в конференции — с видео и возможностью говорить. Среди нововведений — функции как для участников, так и для организаторов звонка: собственная технология демонстрации экрана в сверхвысоком качестве 4К, обновлённое интеллектуальное шумоподавление и зал ожидания для управления составом участников. Совсем скоро мы представим новые способы социальной коммуникации — доступ к контенту и совместное потребление во время онлайн-звонка. Сейчас главное для нас — предоставить людям с любыми устройствами и интернет-соединением высокотехнологичный, качественный и абсолютно бесплатный продукт».