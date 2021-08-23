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Posted 23 августа 2021,, 07:05

Published 23 августа 2021,, 07:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Natura Siberica столкнулась с давлением на коллектив

23 августа 2021, 07:05
Юридический директор Natura Siberica Алексей Кунин сообщил СМИ о имеющихся в распоряжении компании многочисленных жалобах ее сотрудников на давление и манипуляцию со стороны менеджмента.

За последние шесть месяцев в известном косметическом бренде началась серия конфликтов между наследниками скончавшегося основателя компании Андрея Трубникова и доверительным управляющим, который был назначен а рамках дела о наследстве, пишет gazeta.ru..

Юридический директор компании отметил, что сейчас усилия нового менеджмента направлены в том числе на обеспечение юридической безопасности коллектива. По его словам, на сотрудников Natura Siberica оказывается серьезное моральное давление. Имеются документальные свидетельства предложений работникам переходить в параллельные структуры. Это предлагают сотрудникам бывшие и действующие менеджеры бренда.

Отказавшимся работникам поступают угрозы увольнением. Кунин считает своей приоритетной задачей защиту и сохранение нынешнего трудового коллектива.

#Экономика
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