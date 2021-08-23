Natura Siberica столкнулась с давлением на коллектив

Posted 23 августа 2021,, 07:05
Published 23 августа 2021,, 07:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За последние шесть месяцев в известном косметическом бренде началась серия конфликтов между наследниками скончавшегося основателя компании Андрея Трубникова и доверительным управляющим, который был назначен а рамках дела о наследстве, пишет gazeta.ru..
Юридический директор компании отметил, что сейчас усилия нового менеджмента направлены в том числе на обеспечение юридической безопасности коллектива. По его словам, на сотрудников Natura Siberica оказывается серьезное моральное давление. Имеются документальные свидетельства предложений работникам переходить в параллельные структуры. Это предлагают сотрудникам бывшие и действующие менеджеры бренда.
Отказавшимся работникам поступают угрозы увольнением. Кунин считает своей приоритетной задачей защиту и сохранение нынешнего трудового коллектива.