Natura Siberica столкнулась с давлением на коллектив

Юридический директор компании отметил, что сейчас усилия нового менеджмента направлены в том числе на обеспечение юридической безопасности коллектива. По его словам, на сотрудников Natura Siberica оказывается серьезное моральное давление. Имеются документальные свидетельства предложений работникам переходить в параллельные структуры. Это предлагают сотрудникам бывшие и действующие менеджеры бренда.