Как зарегистрироваться в качестве ИП?

Сама процедура не является сложной. Необходимо определиться с основным родом деятельности и выбрать соответствующий код. Основной может быть только один. Также можно включить несколько дополнительных, которые потом добавлять или убирать. Это самый ответственный этап, поскольку от выбранного кода будет зависеть то, сколько страховых отчислений будет платиться за работников и другие нюансы. Основной доход должен идти именно по той деятельности, которая указана как главный код. Несовпадение приведет к штрафам.