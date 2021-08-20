Как зарегистрироваться в качестве ИП?

Posted 20 августа 2021,, 16:21
Published 20 августа 2021,, 16:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Главное отличие индивидуального предпринимателя от общества с ограниченной ответственностью заключается в том, что ИП является физическим лицом, ООО — компанией.
Обе формы бизнеса могут нанимать сотрудников, участвовать в тендерах на госзакупки. ИП необязательно открывать расчетный счет, если оно будет выполнять контракты стоимостью ниже ста тысяч рублей. В остальных случаях, включая участие в торгах, следует открыть р/с. Преимуществом индивидуального предпринимателя является регистрация малого бизнеса, требующая минимальных затрат времени.
Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя может любой совершеннолетний гражданин, если он дееспособен, не имеет проблем психического либо другого характера, мешающих вести бизнес. Лицо не должно состоять на гражданской или военной службе. Некоторые виды деятельности требуют отсутствия судимости или оформления лицензии.
Сама процедура не является сложной. Необходимо определиться с основным родом деятельности и выбрать соответствующий код. Основной может быть только один. Также можно включить несколько дополнительных, которые потом добавлять или убирать. Это самый ответственный этап, поскольку от выбранного кода будет зависеть то, сколько страховых отчислений будет платиться за работников и другие нюансы. Основной доход должен идти именно по той деятельности, которая указана как главный код. Несовпадение приведет к штрафам.
Также требуется заполнить заявление с указанием всех достоверных данных. Название может быть стандартным, то есть ИП и ФИО. Допускается выбирать товарный знак, например, кафе «Ромашка». Из документов потребуется паспорт гражданина РФ либо доверенность, если регистрация проводится третьим лицом. Когда ИП решило перейти на УСН, прикладывается соответствующее заявление. Если документы сдаются в бумажном виде, необходимо заплатить госпошлину в размере 800 рублей. Когда подача осуществляется в электронном виде, ничего платить не нужно.
Результат о регистрации приходит на электронную почту через три дня. Если в документах были допущены ошибки, последует отказ. Можно абсолютно бесплатно открыть ип под ключ. Услугу предоставляют банки, в которых затем открывает р/с. Она полностью исключает вероятность отказа, поскольку все бумаги проверяются на отсутствие ошибок.
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