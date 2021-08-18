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За год 457 омичей проехали в общественном транспорте без масок

За год 457 омичей проехали в общественном транспорте без масок

18 августа 2021, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
С апреля 2020 года специалисты провели 53 тыс надзорных мероприятий, сообщает мэрия Омска.

В Омске продолжаются проверки масочного режима. За период с 15 апреля 2020 года по 17 августа 2021 года специалисты провели около 53 тыс надзорных мероприятий. По их итогам они составили 1 305 административных протоколов, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства и невыполнением правил поведения при ЧС.

С 5 августа 2020 года по 17 августа 2021 года прошли рейды на пассажирском транспорт. Специалисты проверили более 11 тыс единиц транспортных средств. Без масок попались 457 человек. Кроме того, с 5 июля по 17 августа этого года специалисты провели профилактические беседы с жителями на тему исполнения правил поведения при ЧС. В них приняли участие 2 500 человек.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Омск сегодня#Общество
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