За год 457 омичей проехали в общественном транспорте без масок

В Омске продолжаются проверки масочного режима. За период с 15 апреля 2020 года по 17 августа 2021 года специалисты провели около 53 тыс надзорных мероприятий. По их итогам они составили 1 305 административных протоколов, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства и невыполнением правил поведения при ЧС.
С 5 августа 2020 года по 17 августа 2021 года прошли рейды на пассажирском транспорт. Специалисты проверили более 11 тыс единиц транспортных средств. Без масок попались 457 человек. Кроме того, с 5 июля по 17 августа этого года специалисты провели профилактические беседы с жителями на тему исполнения правил поведения при ЧС. В них приняли участие 2 500 человек.