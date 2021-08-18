За год 457 омичей проехали в общественном транспорте без масок

С 5 августа 2020 года по 17 августа 2021 года прошли рейды на пассажирском транспорт. Специалисты проверили более 11 тыс единиц транспортных средств. Без масок попались 457 человек. Кроме того, с 5 июля по 17 августа этого года специалисты провели профилактические беседы с жителями на тему исполнения правил поведения при ЧС. В них приняли участие 2 500 человек.