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В центре Омска приостановят движение трамваев ради ремонта

В центре Омска приостановят движение трамваев ради ремонта

18 августа 2021, 15:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске в районе улицы Маршала Жукова на три дня приостановят движение трамваев. Все ради ремонта трамвайных путей, рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

Ограничение вводится с 20:00 часов 20 августа, а возобновится движение трамваем только 23 августа в 17:00 часов. Изменения коснутся только трамваев по маршрутам № 4, № 8 и № 9.

Отмечается, что в эти дни трамваи продолжат выходить на линию, но будут двигаться в объезд ограничениям. Так, трамваи № 4 и 9 будут идти по улице Богдана Хмельницкого, а Трамваи маршрута № 8 будут двигаться по схеме «Ул. Котельникова — ул. Б.Хмельницкого — ул. Лермонтова» и разворачиваться на трамвайном кольце вблизи перекрестка улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

Об изменении маршрутов будут предупреждать водители по громкой связи. Это не последнее ограничение движения на улице Жукова: ремонт трамвайных путей продлится до осени, отметили в мэрии.

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