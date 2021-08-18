В центре Омска приостановят движение трамваев ради ремонта

Отмечается, что в эти дни трамваи продолжат выходить на линию, но будут двигаться в объезд ограничениям. Так, трамваи № 4 и 9 будут идти по улице Богдана Хмельницкого, а Трамваи маршрута № 8 будут двигаться по схеме «Ул. Котельникова — ул. Б.Хмельницкого — ул. Лермонтова» и разворачиваться на трамвайном кольце вблизи перекрестка улиц Лермонтова и Маршала Жукова.