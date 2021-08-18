В центре Омска приостановят движение трамваев ради ремонта

Ограничение вводится с 20:00 часов 20 августа, а возобновится движение трамваем только 23 августа в 17:00 часов. Изменения коснутся только трамваев по маршрутам № 4, № 8 и № 9.
Отмечается, что в эти дни трамваи продолжат выходить на линию, но будут двигаться в объезд ограничениям. Так, трамваи № 4 и 9 будут идти по улице Богдана Хмельницкого, а Трамваи маршрута № 8 будут двигаться по схеме «Ул. Котельникова — ул. Б.Хмельницкого — ул. Лермонтова» и разворачиваться на трамвайном кольце вблизи перекрестка улиц Лермонтова и Маршала Жукова.
Об изменении маршрутов будут предупреждать водители по громкой связи. Это не последнее ограничение движения на улице Жукова: ремонт трамвайных путей продлится до осени, отметили в мэрии.