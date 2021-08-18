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Перечислены товары, которые снова популярно покупать офлайн

Перечислены товары, которые снова популярно покупать офлайн

18 августа 2021, 11:49
Фото: pixabay.com
Аналитики на основе собственных данных выделили пять категорий товаров, которые покупатели активно приобретают в сети и наоборот.

Покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, приобретение туристических путевок, лекарств и мебели, которые еще несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, сегодня продолжают плотно закрепляться в онлайне. Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале 2020 года, а затем — за счет появления новых удобных сервисов.

Дорвались до отпуска

По итогам второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный прирост по количеству транзакций в онлайне показали туристические агентства – в 7,3 раза, средний чек при этом снизился на 7% до 19 300 рублей. Для россиян открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

Мегамаркет на дом

На втором месте оказались супермаркеты – прирост 6,7 раза. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Россияне оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам. Средний чек вырос незначительно – на 6% до 1640 рублей.

Курс на дейтинг

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей год к году также сервисы знакомств – увеличение в 6,4 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза до 870 рублей. Также отметим, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств, утроилась.

Топ-5 категорий по росту онлайн-продаж 2Q 2021 к 2Q 2020 по данным МТС Банка

Увеличение количества транзакций

Изменение среднего чека

Турагентства

в 7,3 раза

-7%

Супермаркеты

в 6,7 раза

+6%

Сервисы знакомства

в 6,4 раза

+94%

Аптеки

в 4 раза

+12%

Мебель

в 3,4 раза

+11%

Без примерки никуда

Магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 67%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 27%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 14% до 1410 рублей, а на обувь – 20% до 5220 рублей.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Омской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершенные с помощью онлайн-оплаты банковской картой, в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.

#Новости#Общество
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