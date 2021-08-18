Перечислены товары, которые снова популярно покупать офлайн

Магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 67%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 27%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 14% до 1410 рублей, а на обувь – 20% до 5220 рублей.