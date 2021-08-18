Омское УФАС добилось отмены части контрактов на возведение теплых остановок

В антимонопольном ведомстве посчитали, что ООО «Капитал-Строй» имел безусловное преимущество перед другими участниками торгов. В критериях для победителя торгов было условие, которому могла соответствовать только эта компания: в 2019 году организация получила контракт на установку 100 и более остановочных павильонов, а значит, единственная имела такой масштабный опыт установки теплых остановок.
В УФАС признали, что департамент городского хозяйства ограничил возможность других предприятий конкурировать с ООО «Капитал-Строй». Департаменту было выдано предупреждение об аннулировании контрактов, и в 10-дневный срок ведомство расторгло контракты.
Теперь вакантными стали контракты на установку павильонов на пр. Мира, 11 и 68, ул. Нефтезаводская, 28/4, ул. Б. Хмельницкого, 186, ул. Герцена, 19, ул. 24-я Северная, 167.