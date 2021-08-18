На 23 улицах Омска устанавливают около 2 тыс энергосберегающих светильников

Город усердно подготавливают к грядущему Молодежному первенству мира по хоккею. Благодаря государственной программе региона «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» в городе появится порядка двух тысяч новых фонарей.
На эти цели выделили 60 млн рублей из бюджета области. Они пошли на покупку 1981 светильника, которыми можно будет управлять управлять онлайн.
10 светильников появится в Кировском округе, 9 — в Центральном, 4 — в Советском. Уже устанавливают 40 объектов около новой «Арены Омск».
По состоянию на сегодняшний день, установлено 310 новых устройств. До 25 октября АО «Омскэлектро» обязуется монтировать все оставшиеся.
Ожидается, что новые осветительные приборы смогут обеспечить более высокую безопасность на дорогах и снизить траты из бюджета.