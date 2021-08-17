Ошибка в квитанции ЖКХ
Согласно закону, граждане РФ должны вовремя оплачивать общедомовые услуги, предоставляемые ЖКХ. Тарифы установлены правительством РФ, но могут отличаться в зависимости от региона.
Иногда квитанции приходят с ошибками. В таких случаях стоит разобраться в причинах. Часто это происходит из-за технического сбоя В компьютерной программе, отвечающей на начисление платежей.
Нельзя исключать и человеческий фактор. Это может произойти из-за опечатки или невнимательности оператора, который принял показания счетчиков.
Бывает, что работники ЖКХ намеренно завышают тариф, чтобы извлечь из этого личную выгоду. В таком случае в квитанцию могут включить услугу, которую по факту никто не оказывал.
Еще одним популярным источником начисления может стать распределение лишних денег — речь идет о долге других жильцов. Сумму просто делят между добросовестными плательщиками.
Внимательно читать необходимо следующие графы в квитанции:
Нужно срочно обращаться к сотруднику управляющей компании либо можно обратиться в другую службу, которая отвечает за предоставление данных о коммунальных услугах.
Если нет времени и возможности искать данные или адреса, можно просто позвонить по телефону, указанному в квитанции.
Далее уже смотря из-за какой услуги начался спор.
Первый вариант — обсчитали за потребление воды, здесь нужно просто указать на неточность либо предложить другое обоснование.
Если ошибка нашлась в квитанции за отопление, то, скорее всего, придется проверять прописанную площадь квартиры или посмотреть еще раз на цифры тарифа, а также стоит проверить температуру нагрева и исключить возможные перебои в отоплении.
Электричество — здесь ошибка может закрасться в показания счетчика, либо причина в том, что электричества по факту потреблялось меньше. Тогда нужно сверяться со счетчиком.
Оплата за газ — пересчитать данные возможно, если люди жаловались часто на перебои в поставках услуги.
Содержание дома — плохой ремонт, некачественная уборка придомовой территории, перебои в подаче услуги — все это может стать поводом потребовать перерасчет.
Если есть желание подать жалобу от имени сразу нескольких возмущенных жильцов дома, то потребителям необходимо идти к офис управляющей компании. Но есть ряд нюансов:
— нужно уточнить актуальные тарифы на коммунальные услуги в момент начисления платежа;
— нужно исключить техническую ошибку, а для этого проверяются показания счетчиков и еще раз проводят перерасчет.
Бывает так, что жителям дома не вовремя сообщают новости, касающиеся изменений тарифа. Такое часто приводит к конфликтным ситуациям. Чтобы избежать проблем, необходимо чаще уточнять в УК или ТСЖ актуальную информацию о тарифах. Можно зайти на сайт мэрии или министерства, отвечающего за формирование тарифов в конкретном регионе.
Допустим, выяснится, что ошибка была допущена по вине потребителя или при снятии показателей счетчиков, тогда будет достаточно обращения в УК. Жильцы далее получают новую квитанцию на услуги либо переплаченные деньги пойдут в счет будущих периодов.
Все-таки ошибка есть, но УК отказывает ее признавать и перерасчитывать? Тогда потребитель может пожаловаться в уполномоченные инстанции. К таким, например, относятся контрольно-надзорные организации, прокуратура и суд.
Каждый случай необходимо разбирать индивидуально.
К таким органам относятся:
— госжилинспекция;
— Роспотребнадзор.
В первом случае обращение будет актуально, если есть вопрос по поводу тарифа.
А во втором случае жалобу можно подать, только если представители УК или ТСЖ некачественно оказывали коммунальные услуги.
Прокуратура разберется в любых неточностях, касающихся формирования тарифов и указания их в квитанциях. Если была допущена ошибка при завышении начисляемого тарифа на услуги, то подавать официальную жалобу нужно именно в это ведомство. Если завышение проходит на регулярной основе, то к документу необходимо приложить копии квитанций.
После обращения потребителя прокуратура проверяет факт жалобы, а далее уже направляет в управляющую компанию предписание об устранении нарушения. Для эффективной и быстрой реакции со стороны ведомства лучше подавать коллективную жалобу.
Разобраться с ошибками в расчетах поможет и суд. Но в таком случае собирать все доказательства придется непосредственно истцу. Потребитель должен предоставить полный расчет, в котором будут указаны актуальные тарифы и проверена правильность начисления платежей за коммунальные услуги.
Истец может потребовать с УК возместить материальные потери, а также взыскать моральную компенсацию. Сюда будут включены и деньги, потраченные на подачу иска в суд.
Без ошибок в квитанция не обойтись, но есть способы, снижающие их количество. Так, для этого необходимо:
— устанавливать счетчики: точные цифры перед глазами всегда сыграют вам на руку, если неточность в квитанции придется доказывать в суде;
— нельзя исключать и человеческий фактор — при снятии показаний счетчиков нужно быть предельно внимательным;
— квитанции нужно читать внимательно, а также стоит ознакомиться с принципами расчета тарифов.
Долго ждать после выявления ошибки не стоит, лучше сразу пожаловаться в УК. Активность и борьба за качественное предоставление коммунальных услуг не даст возможности недобросовестным работникам попытаться нажиться за счет доначисления в квитанциях. Если ошибка частая и была замечена в квитанции не одного жильца, то стоит писать коллективную жалобу. Они, как правило, привлекают больше внимания, а значит вопрос решится быстрее и эффективнее.