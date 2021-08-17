Часто случается так, что в квитанции за жилищно-коммунальные услуги закрадываются ошибки. Они нередко приводят к увеличению суммы оплаты, а разобраться с этим бывает сложно. Город55 рассказывает, что делать, если лишнюю сумму начислили ошибочно, а также куда идти потом с этой проблемой.

Ошибка в квитанции ЖКХ Согласно закону, граждане РФ должны вовремя оплачивать общедомовые услуги, предоставляемые ЖКХ. Тарифы установлены правительством РФ, но могут отличаться в зависимости от региона. Почему может возникнуть ошибка Иногда квитанции приходят с ошибками. В таких случаях стоит разобраться в причинах. Часто это происходит из-за технического сбоя В компьютерной программе, отвечающей на начисление платежей. Нельзя исключать и человеческий фактор. Это может произойти из-за опечатки или невнимательности оператора, который принял показания счетчиков. Бывает, что работники ЖКХ намеренно завышают тариф, чтобы извлечь из этого личную выгоду. В таком случае в квитанцию могут включить услугу, которую по факту никто не оказывал. Еще одним популярным источником начисления может стать распределение лишних денег — речь идет о долге других жильцов. Сумму просто делят между добросовестными плательщиками. Внимательно читать необходимо следующие графы в квитанции: Вид услуг. Там обычно перечисляют виды работ, которые жилищное управление обязано выполнить. Текущий ремонт. Сюда входят услуги по реставрации газового, инженерного оборудования, а также самого здания. Итоговая сумма получается путем умножения тарифов на площадь квартиры. Капитальный ремонт. Тариф устанавливает регион. За этим тоже нужно внимательно следить. Отопление. Начисления зависят от домовых и персональных приборов учета. Обслуживание придомовой территории, канализация, вывоз мусор. В квитанции часто указывают неверный тариф. Неверно указывают тариф на воду, электроэнергию и газ. Суммы за эти услуги достаточно сверить с показаниями счетчиков, чтобы убедиться в наличии ошибки. Что делать при обнаружении ошибки Нужно срочно обращаться к сотруднику управляющей компании либо можно обратиться в другую службу, которая отвечает за предоставление данных о коммунальных услугах. Если нет времени и возможности искать данные или адреса, можно просто позвонить по телефону, указанному в квитанции. Далее уже смотря из-за какой услуги начался спор. Первый вариант — обсчитали за потребление воды, здесь нужно просто указать на неточность либо предложить другое обоснование. Если ошибка нашлась в квитанции за отопление, то, скорее всего, придется проверять прописанную площадь квартиры или посмотреть еще раз на цифры тарифа, а также стоит проверить температуру нагрева и исключить возможные перебои в отоплении. Электричество — здесь ошибка может закрасться в показания счетчика, либо причина в том, что электричества по факту потреблялось меньше. Тогда нужно сверяться со счетчиком. Оплата за газ — пересчитать данные возможно, если люди жаловались часто на перебои в поставках услуги. Содержание дома — плохой ремонт, некачественная уборка придомовой территории, перебои в подаче услуги — все это может стать поводом потребовать перерасчет. Идем с жалобой в офис УК Если есть желание подать жалобу от имени сразу нескольких возмущенных жильцов дома, то потребителям необходимо идти к офис управляющей компании. Но есть ряд нюансов: — нужно уточнить актуальные тарифы на коммунальные услуги в момент начисления платежа; — нужно исключить техническую ошибку, а для этого проверяются показания счетчиков и еще раз проводят перерасчет. Ошибка в квитанции ЖКХ Бывает так, что жителям дома не вовремя сообщают новости, касающиеся изменений тарифа. Такое часто приводит к конфликтным ситуациям. Чтобы избежать проблем, необходимо чаще уточнять в УК или ТСЖ актуальную информацию о тарифах. Можно зайти на сайт мэрии или министерства, отвечающего за формирование тарифов в конкретном регионе. Допустим, выяснится, что ошибка была допущена по вине потребителя или при снятии показателей счетчиков, тогда будет достаточно обращения в УК. Жильцы далее получают новую квитанцию на услуги либо переплаченные деньги пойдут в счет будущих периодов. УК отказала в перерасчете, что делать Все-таки ошибка есть, но УК отказывает ее признавать и перерасчитывать? Тогда потребитель может пожаловаться в уполномоченные инстанции. К таким, например, относятся контрольно-надзорные организации, прокуратура и суд. Каждый случай необходимо разбирать индивидуально. Фото: 1MediaInvest К каким ведомствам идти за помощью К таким органам относятся: — госжилинспекция; — Роспотребнадзор. В первом случае обращение будет актуально, если есть вопрос по поводу тарифа. А во втором случае жалобу можно подать, только если представители УК или ТСЖ некачественно оказывали коммунальные услуги. Что нужно знать при подготовке жалобы в прокуратуру Прокуратура разберется в любых неточностях, касающихся формирования тарифов и указания их в квитанциях. Если была допущена ошибка при завышении начисляемого тарифа на услуги, то подавать официальную жалобу нужно именно в это ведомство. Если завышение проходит на регулярной основе, то к документу необходимо приложить копии квитанций. После обращения потребителя прокуратура проверяет факт жалобы, а далее уже направляет в управляющую компанию предписание об устранении нарушения. Для эффективной и быстрой реакции со стороны ведомства лучше подавать коллективную жалобу. Готовимся подавать заявление в суд Разобраться с ошибками в расчетах поможет и суд. Но в таком случае собирать все доказательства придется непосредственно истцу. Потребитель должен предоставить полный расчет, в котором будут указаны актуальные тарифы и проверена правильность начисления платежей за коммунальные услуги. Истец может потребовать с УК возместить материальные потери, а также взыскать моральную компенсацию. Сюда будут включены и деньги, потраченные на подачу иска в суд. Фото: 1MediaInvest Как обезопасить себя от ошибок в квитанциях Без ошибок в квитанция не обойтись, но есть способы, снижающие их количество. Так, для этого необходимо: — устанавливать счетчики: точные цифры перед глазами всегда сыграют вам на руку, если неточность в квитанции придется доказывать в суде; — нельзя исключать и человеческий фактор — при снятии показаний счетчиков нужно быть предельно внимательным; — квитанции нужно читать внимательно, а также стоит ознакомиться с принципами расчета тарифов. Долго ждать после выявления ошибки не стоит, лучше сразу пожаловаться в УК. Активность и борьба за качественное предоставление коммунальных услуг не даст возможности недобросовестным работникам попытаться нажиться за счет доначисления в квитанциях. Если ошибка частая и была замечена в квитанции не одного жильца, то стоит писать коллективную жалобу. Они, как правило, привлекают больше внимания, а значит вопрос решится быстрее и эффективнее.