Губерниев — об интервью с Карпиным: Наш эфир разобрали на цитаты

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главном тренере сборной России Валерие Карпине, с которым ранее провел интервью.
«Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку остроумно и по делу! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть!» — приводит слова Губерниева «Советский спорт».
В сентябре сборная России под руководством Карпина проведет три встречи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
После трех туров в группе Н отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре россияне расположились на второй строчке, набрав шесть очков. По разнице мячей Россию опережает Хорватия, а тройку лучших замыкает Словакия, заработавшая пять очков.
Напомним, что в предыдущих матчах наша сборная одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а также потерпела поражение от Словакии (1:2).