Губерниев — об интервью с Карпиным: Наш эфир разобрали на цитаты

«Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку остроумно и по делу! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть!» — приводит слова Губерниева «Советский спорт».