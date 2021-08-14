Полезно ли смотреть сериалы?

Сериалы на телевидении также делятся на типы и жанры, которые значительно отличаются друг от друга. Но даже те, что подходят больше под понятие «развлекательные», могут быть в достаточной степени полезными. Для тех, кто изучает какой-либо язык, просмотр сериалов на языке оригинала помогает вникнуть в особенности разговорной речи. Это касается любого языка, можно смотреть турецкие сериалы на турецком языке или любые другие сериалы.