2021 год уже добавил России больше 1000 лотерейных миллионеров — чудеса, да и только

Количество миллионеров, ставших ими в результате выигрышей в лотереи, распространяемые под брендом «Столото», по итогам I полугодия 2021 г. выросло до 1025 человек. Это на 97% больше по сравнению с числом миллионеров за аналогичный период прошлого года — тогда их было 519 человек.