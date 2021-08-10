Омских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар по аспектам налогооблажения

«Центр поддержки экспорта Омской области дает предпринимателям уникальную возможность получить важные знания и навыки бесплатно. Сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ - Елена Капранова расскажет слушателям, как повысить эффективность внешнеторговой сделки, как выбрать систему налогообложения и налоговый режим с учетом бизнес-модели, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам и какие документы следует подготовить экспортеру для получения льготной ставки НДС. А также раскроет не менее важные и актуальные вопросы, как пройти налоговую проверку и взаимодействовать с налоговыми инспекторами», - отметили в Центре поддержки экспорта Омской области.