Омских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар по аспектам налогооблажения

Posted 10 августа 2021,, 07:21
Published 10 августа 2021,, 07:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Тема - «Налоги в экспортной деятельности». Семинар полезен начинающим экспортерам и тем, кто уже активно продвигает свою компанию на международные рынки.
Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе единого Центра оказания услуг «Мой бизнес». Деятельность Центра осуществляется в рамках реализации на территории Омской области нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Семинар раскроет основные аспекты налогообложения, актуальные при экспортной деятельности, поможет экспортерам выбрать систему налогообложения, минимизировать налоговые риски на каждом из этапов экспортного проекта и подготовиться к налоговой проверке экспортного контракта.
«Центр поддержки экспорта Омской области дает предпринимателям уникальную возможность получить важные знания и навыки бесплатно. Сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ - Елена Капранова расскажет слушателям, как повысить эффективность внешнеторговой сделки, как выбрать систему налогообложения и налоговый режим с учетом бизнес-модели, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам и какие документы следует подготовить экспортеру для получения льготной ставки НДС. А также раскроет не менее важные и актуальные вопросы, как пройти налоговую проверку и взаимодействовать с налоговыми инспекторами», - отметили в Центре поддержки экспорта Омской области.
После успешного обучения и прохождения тестирования участники получат сертификат об участии в семинаре по теме «Налоги в экспортной деятельности» программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.
Обучение состоится по адресу: г. Омск, ул. Комарова, корпус 21 (омский ИТ-парк), конференц-зал, 1 этаж.
По вопросам оформления заявки на участие в обучающем семинаре необходимо обратиться к специалисту Центра Павлу Тайченачеву по тел.: +7 (3812) 95-77-75 или e-mail: taychenachev@ved55.ru.