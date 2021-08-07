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Posted 7 августа 2021, 12:20

Published 7 августа 2021, 12:20

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Выбор квартиры в ипотеку

7 августа 2021, 12:20
Улучшить жилищные условия – это вполне закономерное желание для любого человека. Одним из распространённых вариантов покупки недвижимости является ипотечный кредит.

Поскольку не каждый человек способен накопить необходимую сумму на покупку собственной квартиры или дома, то для приобретения жилья многие предпочитают взять кредит. В каждом городе цены на жилье свои и они могут отличаться в зависимости от региона и численности населённого пункта. Поэтому если нужна ипотека в Омске, то следует промониторить цены на местных сайтах по продаже и поиску недвижимости, а также можно воспользоваться ипотечным калькулятором, который поможет рассчитать срок кредита, нужную сумму, необходимый первоначальный взнос и т.д.

Как выбрать квартиру

При покупке квартиры в ипотеку необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, делайте выбор в пользу домов, квартиры в которых в будущем можно продать. Даже если на данный момент это не актуально, потом возможен вариант, при котором вам будет необходимо продать квартиру. Сделать это будет сложнее, если она находится, например, в аварийном доме. Также трудности возникнут у хозяев квартир, расположенных в отдаленных районах, окна которых выходят на дорогу. Меньшей популярностью пользуются квартиры, которые расположены на крайних этажах, но, вместе с тем, они стоят дешевле средних этажей.

Важную роль будет играть инфраструктура возле дома, удаленность от остановок общественного транспорта, общее состояние дома и квартиры. При покупке квартиры имеет значение оформляете ли вы ипотеку на новую квартиру или на квартиру со вторичного рынка. В некоторых случаях предусматриваются условия, при которых заемщик может претендовать на льготную ипотеку.

Нужен ли риэлтор

Для многих невозможно вникнуть во все тонкости сделок с недвижимостью, поэтому проще прибегнуть к услугам риэлтора. Однако важно выбрать надежного и грамотного профессионала. Среди плюсов работы риэлтора следует назвать подбор и показ жилья для клиента, анализ конкретного случая и подготовка документов для сделки, а также сопровождение непосредственно сделки. Свои функции специалист по недвижимости должен выполнить независимо от того, будет ли традиционная сделка купли-продажи или квартира покупается в ипотеку. Но некоторые предпочитают обходиться своими силами, правда нужно будет потратить немало времени.

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