Выбор квартиры в ипотеку

Posted 7 августа 2021, 12:20
Published 7 августа 2021, 12:20
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Поскольку не каждый человек способен накопить необходимую сумму на покупку собственной квартиры или дома, то для приобретения жилья многие предпочитают взять кредит. В каждом городе цены на жилье свои и они могут отличаться в зависимости от региона и численности населённого пункта. Поэтому если нужна ипотека в Омске, то следует промониторить цены на местных сайтах по продаже и поиску недвижимости, а также можно воспользоваться ипотечным калькулятором, который поможет рассчитать срок кредита, нужную сумму, необходимый первоначальный взнос и т.д.
Как выбрать квартиру
При покупке квартиры в ипотеку необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, делайте выбор в пользу домов, квартиры в которых в будущем можно продать. Даже если на данный момент это не актуально, потом возможен вариант, при котором вам будет необходимо продать квартиру. Сделать это будет сложнее, если она находится, например, в аварийном доме. Также трудности возникнут у хозяев квартир, расположенных в отдаленных районах, окна которых выходят на дорогу. Меньшей популярностью пользуются квартиры, которые расположены на крайних этажах, но, вместе с тем, они стоят дешевле средних этажей.
Важную роль будет играть инфраструктура возле дома, удаленность от остановок общественного транспорта, общее состояние дома и квартиры. При покупке квартиры имеет значение оформляете ли вы ипотеку на новую квартиру или на квартиру со вторичного рынка. В некоторых случаях предусматриваются условия, при которых заемщик может претендовать на льготную ипотеку.
Нужен ли риэлтор
Для многих невозможно вникнуть во все тонкости сделок с недвижимостью, поэтому проще прибегнуть к услугам риэлтора. Однако важно выбрать надежного и грамотного профессионала. Среди плюсов работы риэлтора следует назвать подбор и показ жилья для клиента, анализ конкретного случая и подготовка документов для сделки, а также сопровождение непосредственно сделки. Свои функции специалист по недвижимости должен выполнить независимо от того, будет ли традиционная сделка купли-продажи или квартира покупается в ипотеку. Но некоторые предпочитают обходиться своими силами, правда нужно будет потратить немало времени.
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