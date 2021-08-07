Выбор квартиры в ипотеку

При покупке квартиры в ипотеку необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, делайте выбор в пользу домов, квартиры в которых в будущем можно продать. Даже если на данный момент это не актуально, потом возможен вариант, при котором вам будет необходимо продать квартиру. Сделать это будет сложнее, если она находится, например, в аварийном доме. Также трудности возникнут у хозяев квартир, расположенных в отдаленных районах, окна которых выходят на дорогу. Меньшей популярностью пользуются квартиры, которые расположены на крайних этажах, но, вместе с тем, они стоят дешевле средних этажей.