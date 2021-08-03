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Posted 3 августа 2021,, 11:47

Published 3 августа 2021,, 11:47

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Житель Омска сделал посреди своей квартиры настоящий бассейн

3 августа 2021, 11:47
В новостройках на Левобережье в Омске происходят странные вещи. Используя широкие возможности свободной планировки, жильцы могут обустраивать квартиры на свой вкус, однако у некоторых эти вкусы довольно специфичны.

Как сообщает “КП-Омск”, мужчина пожаловался в УК на сырость и плесень квартире, рассказала директор Национального центра перепланировок и реконструкций Светлана Гоненко порталу “ОмскИнформ”.

Когда из управляющей компании пришли специалисты для осмотра жилья, их удивило наличие настоящего бассейна в квартире. Омичу постарались разъяснить, что это противоречит правилам и нормам безопасности, однако он не внял разумным аргументам.

"Это моя квартира, где я делаю все, что считаю нужным. У меня что, нет права после работы окунуться в свою купель с бокалом вина и насладиться видом из окна?”, - спросил мужчина.

В данный момент на омича пожаловались соседи и сотрудники УК. Вероятно, ему придется разобрать купель, поскольку это действительно противоречит всем правилам, создает проблемы с вентиляцией и дополнительно нагружает плиты перекрытий.

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