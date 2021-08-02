Желающих занять вакантные руководящие посты в администрации Омска не нашли

Сегодня, 2 августа, заканчивается срок приема документов от желающих занять руководящие посты в городской администрации. Будущих претендентов не привлекает даже высокая зарплата. Поиски кандидатов на ключевые посты ведутся уже не первый год. Напомним, места стали вакантными после того, как один из бывших городских чиновников умер, второй попал за решетку, но уже вышел, а третий ушел на пенсию.