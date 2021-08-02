Желающих занять вакантные руководящие посты в администрации Омска не нашли

Сегодня, 2 августа, заканчивается срок приема документов от желающих занять руководящие посты в городской администрации. Будущих претендентов не привлекает даже высокая зарплата. Поиски кандидатов на ключевые посты ведутся уже не первый год. Напомним, места стали вакантными после того, как один из бывших городских чиновников умер, второй попал за решетку, но уже вышел, а третий ушел на пенсию.
Напомним, будущему директору департамента финансов обещают платить от 89 до 123,4 тыс. рублей, тот кто согласится руководить городской культурой может рассчитывать на зарплату от 56 до 62 тыс., за исполнение обязанностей руководителя департамента транспорта будут начислять от 49 до 60 тыс. и примерно столько же полагается директору департамента городской экономической политики (от 56 до 62 тыс.)
С вице-мэром и главным финансистом города Богданом Масаном контракт расторгли в июле 2020 года. После вступления в силу приговора суда по делу «Саламандры», бывшего чиновника отправили за решетку. Он уже вышел по УДО, но до 2022 года не может занимать ответственные посты в мэрии.
Должность директора городской экономической политики никем не занята с августа 2019 года. Предыдущий глава ведомства Ольга Парфенова уволилась, ее обязанности выполнял Денис Гребенюк. А после него работу ведомства взвалили на Михаила Щелконогова — с приставкой и. о.
Много лет директором департамента культуры был Владимир Шалак. Но после того, как он ушел на пенсию, это место остается вакантным. Обязанности руководителя в данный момент исполняет Олег Федоренко.
Должность директора департамента транспорта стала вакантной в декабре 2020 года — занимавший этот пост Александр Вялков внезапно скончался.